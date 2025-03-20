В Кашире 98-летней труженице тыла установили новую плиту

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
В Кашире заменили газовую плиту ветерану, труженице тыла Клавдии Андреевне Медведевой. Работы проводили в рамках акции «Память поколений нашего города», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
По словам ветерана, старая плита работала, но одна конфорка уже не загоралась, а в духовке не пропекались пироги.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Клавдия Андреевна родилась в Липецкой области. Когда началась война, 14-летняя девушка пошла работать в колхоз.
Сейчас труженице тыла – 98 лет, но она с удовольствием занимается кулинарией - варит супы и печёт пироги.
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«Мне позвонили из администрации и предложили заменить плиту на новую. Конечно, я согласилась, очень обрадовалась. Теперь с внучкой Анастасией мы и блинов наготовить сможем, и сдобы напечь, – сказала Клавдия Андреевна.Плиту с автоматическим электроподжигом привезли в заводской упаковке. Для установки прибыла бригада Мособлгаза. Теперь оборудование готово к эксплуатации.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира
Клавдия Андреевна родилась в Липецкой области. Когда началась война, 14-летняя девушка пошла работать в колхоз.
«Мы все трудились, помогали фронту. Работа была тяжёлой. Иногда приходилось и вместо лошадей впрягаться, потому что лошади тоже ушли на фронт. Пробовали приспособить быков для перевозки, однако те не очень-то нас слушались, – вспоминает ветеран.После войны женщина получила образование и с мужем и дочкой приехала в Каширу. Много лет трудилась в сфере дошкольного образования, работала с детьми и со взрослыми.
Сейчас труженице тыла – 98 лет, но она с удовольствием занимается кулинарией - варит супы и печёт пироги.
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Лора Луганская