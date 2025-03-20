Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Подмосковье/ В Кашире 98-летней труженице тыла установили новую плиту

В Кашире 98-летней труженице тыла установили новую плиту

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Кашире заменили газовую плиту ветерану, труженице тыла Клавдии Андреевне Медведевой. Работы проводили в рамках акции «Память поколений нашего города», сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
По словам ветерана, старая плита работала, но одна конфорка уже не загоралась, а в духовке не пропекались пироги.
«Мне позвонили из администрации и предложили заменить плиту на новую. Конечно, я согласилась, очень обрадовалась. Теперь с внучкой Анастасией мы и блинов наготовить сможем, и сдобы напечь, – сказала Клавдия Андреевна.
Плиту с автоматическим электроподжигом привезли в заводской упаковке. Для установки прибыла бригада Мособлгаза. Теперь оборудование готово к эксплуатации.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Клавдия Андреевна родилась в Липецкой области. Когда началась война, 14-летняя девушка пошла работать в колхоз.
«Мы все трудились, помогали фронту. Работа была тяжёлой. Иногда приходилось и вместо лошадей впрягаться, потому что лошади тоже ушли на фронт. Пробовали приспособить быков для перевозки, однако те не очень-то нас слушались, – вспоминает ветеран.
После войны женщина получила образование и с мужем и дочкой приехала в Каширу. Много лет трудилась в сфере дошкольного образования, работала с детьми и со взрослыми.

Сейчас труженице тыла – 98 лет, но она с удовольствием занимается кулинарией - варит супы и печёт пироги.

Читайте также:

В подмосковной Кашире пройдет фестиваль «Театральная неделя 2025»

В парках Каширы подготовили разнообразную программу на эту неделю

Каширское предприятие «Гофрон» посетили с экскурсией школьники
#кашира
#ветеран
#газ
#мособлгаз
#подмосковье
#московская область
#великая отечественная война
В Дубне построят дом для переселенцев из аварийных бараков 1937 года
20 марта 2025, 16:23

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

В Дубне началось строительство 11-этажного дома для переселения жителей аварийных бараков, возведённых ещё в 1937 году. По словам подрядчика, через два года на улице Тверской новостройка будет готова, и все нуждающиеся в жилье переедут в новые квартиры, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На встрече с горожанами обсудили вопросы благоустройства двора: где разместить парковку и детскую площадку, какие зелёные зоны и пешеходные дорожки сохранить. В обсуждении приняли участие не только будущие новосёлы, но и жители соседних домов, которых также волнуют изменения в застройке улицы.

Изначально планировалось построить 17-этажное здание, однако после обращений местных жителей подрядчик согласился уменьшить этажность.

«Помочь жителям бараков переехать в комфортное жилье — одна из приоритетных задач. При поддержке нашего Губернатора Андрея Юрьевича Воробьева продолжаем двигаться в сторону окончательного решения этого вопроса. В обязательном порядке все этапы застройки нового района согласуем и с местными жителями», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Многие из жителей ждали этого момента десятилетиями. Например, семья Карины Багинян: её бабушка мечтала провести старость в благоустроенной квартире. Теперь в новом доме будет жить её внучка, которая уверена — бабушка была бы счастлива.

«Было много программ, много обещаний, но как-то все не осуществлялось. А теперь застройщик конкретно говорит — будет первый дом и жители переедут. Мы много работали над этим, и теперь я рад невероятно», — подчеркнул председатель Совета депутатов г. о. Дубна, член партии «Единая Россия» Александр Руденко.

Проект — только начало масштабных преобразований. Подрядчик заверил, что пожелания жителей учтут, чтобы сделать обновлённую улицу комфортной для всех.

Читайте также:

Специалисты из Дубны поучаствовали в разработке опытного образца самолета «Суперджет»

В Дубне закрыли ледовый сезон огненным шоу

Глава Дубны проверил качество весенней уборки парков и скверов
#дубна
#изменения
#жильё
#дом
#проект
#единая подмосковье
#подмосковные стройки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные врачи спасли мальчика, отравившегося снегом с опасными веществами
20 марта 2025, 15:48

Фото: https://t.me/roshal_kids

В Детском клиническом центре имени Л. М. Рошаля спасли жизнь ребёнка, который отравился снегом с опасными химическими веществами. Об этом сообщается в телеграм-канале ДКЦ.
После прогулки в детсаду мальчик решил попробовать на вкус снег рядом с дорогой. Как выяснилось, снег содержал химические вещества. Черед час мальчик пожаловался на боли в животе, а потом потерял сознание. Бригада скорой помощи доставила малыша в ДКЦ.
«В приёмном отделении мы оказали ребёнку экстренную помощь. Анализ газового состава крови показал критически высокий уровень метгемоглобина – 75%. Это смертельный уровень. Чтобы снизить его, потребовалось заменное переливание крови», – рассказал заведующий отделением реанимации №2 Анатолий Крушельницкий.
По словам врача, благодаря оперативной реакции и слаженной работе команды медиков они смогли за несколько часов снизить уровень метгемоглобина в крови маленького пациента до 7%.

При этом удалось не только спасти мальчику жизнь, но и избежать неврологических осложнений. Сейчас ребёнка перевели в педиатрическое отделение и готовят к выписке.

Читайте также:

Хирурги Центра Рошаля достали из кишечника малыша ключ от заводной игрушки

Люберецкие врачи вернули зрение ослепшей из-за падения 98-летней пациентке

Студенты-медики оформили 230 целевых договоров с областной станцией скорой помощи
#подмосковье
#московская область
#здоровье
#здравоохранение
#минздрав мо
#дкц
#дети
#ребёнок
#врачи
#красногорск
#отравление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Партнёрские роды в Подмосковье выбирают около трети будущих мам
20 марта 2025, 15:34

Фото: iStock / molka

В Московской области свыше 30% женщин отдают предпочтение партнёрским родам. Такой статистикой поделился зампред правительства – министр здравоохранения Подмосковья Максим Забелин.
Как напомнили в пресс-службе подмосковного Минздрава, будущие мамы могут выбрать в перинатальных центрах и роддомах любые виды родов, в том числе мягкие, вертикальные, в сопровождении доулы, а также партнёрские.
«Многим женщинам во время родов нужна поддержка близкого человека. С начала года более 3,1 тыс. женщин в регионе выбрали именно партнёрские роды, что составляет 32% от общего числа. В Подмосковье такая услуга предоставляется бесплатно. Для этого партнёру достаточно сдать анализы, позволяющие получить доступ в родильную палату», – сказал Забелин.
Подробно ознакомиться с системой родовспоможения Московской области можно на портале «Стань мамой в Подмосковье».

Также в регионе работает одноимённый Единый call-центр системы родовспоможения региона. Бесплатно позвонить можно по телефону 8 (800) 550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00.

Читайте также:

Хирурги Центра Рошаля достали из кишечника малыша ключ от заводной игрушки

Люберецкие врачи вернули зрение ослепшей из-за падения 98-летней пациентке

Студенты-медики оформили 230 целевых договоров с областной станцией скорой помощи
#максим забелин
#минздрав мо
#здоровье
#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
#мать
#роды
#беременность
#перинатальные центры
#роддома
#супруги
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Хирурги Центра Рошаля достали из кишечника малыша ключ от заводной игрушки
20 марта 2025, 15:00

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля извлекли из кишечника ребёнка ключ от заводной игрушки. Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В клинику обратилась мама двухлетнего мальчика. Она заподозрила, что сын проглотил инородное тело. Диагностика выявила его в кишечнике маленького пациента. Самостоятельно ключ не мог выйти наружу.
«В условиях операционной мы провели колоноскопию и обнаружили в илеоцекальном клапане, месте перехода из тонкого кишечника в толстую кишку, металлический ключ от игрушки. С помощью эндоскопической петли его захватили и вывели через естественное отверстие», – сказал заведующий отделением эндоскопических методов диагностики и лечения ДКЦ Александр Иноземцев.
Фото: пресс-служба Минздрава МО

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и уже выписан.

Врачи напомнили, что, если ребёнок проглотил инородное тело, нужно сразу же обратиться за медицинской помощью, не пытаясь вызвать рвоту. До получения рекомендаций врача также нельзя поить и кормить ребёнка. Чем раньше будет оказана помощь, тем ниже риск осложнений.

Читайте также:

Люберецкие врачи вернули зрение ослепшей из-за падения 98-летней пациентке

Студенты-медики оформили 230 целевых договоров с областной станцией скорой помощи

В Воскресенске и Щёлкове центры крови начнут работать по субботам
#подмосковье
#московская область
#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
#дкц
#дети
#ребёнок
#операция
#красногорск
#здоровье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Люберецкие врачи вернули зрение ослепшей из-за падения 98-летней пациентке
20 марта 2025, 14:45

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Люберецкой больницы прооперировали пожилую женщину, потерявшую зрение из-за падения. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В приёмный покой поступила 98-летняя пациентка, ослепшая на один глаз. Как выяснилось, 15 лет назад ей прооперировали катаракту и заменили помутневший хрусталик на искусственный. Однако после падения он почти опустился на глазное дно, что и привело к потере зрения.
«Раньше мы разрезали глаз, извлекали хрусталик и заменяли его новым. Теперь появились новые малоинвазивные методики, которые позволяют минимально травмировать пациента при операции. Всего два прокола – и мы поставили линзу на место, подшив её так, что теперь она никуда не денется», – рассказала заведующая отделением офтальмологии Люберецкой областной больницы Елена Митяева.
После операции зрение у пациентки восстановилось. Сейчас она уже выписана домой.

Читайте также:

Студенты-медики оформили 230 целевых договоров с областной станцией скорой помощи

В Воскресенске и Щёлкове центры крови начнут работать по субботам

В Подмосковье в этом году закупят около 600 единиц медоборудования для онкологов
#здоровье
#здравоохранение
#медицина
#минздрав мо
#операция
#зрение
#офтальмология
#люберцы
#хирург
#пациенты
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате