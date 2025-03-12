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Каширские школьники стали призёрами областного конкурса чтецов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Призовые места завоевали ученики Тарасковской школы городского округа Кашира Дарья Маркова и Вячеслав Суслин в областном конкурсе юных чтецов имени Ольги Фёдоровны Берггольц «Голос блокадного Ленинграда», который был приурочен ко Дню полного снятия блокады, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Оба представителя Каширы выступали в старшей возрастной группе. Дарья Маркова завоевала второе место, в Вячеслав Суслин — третье», — говорится в сообщении.
Поэтесса Ольга Берггольц стала подлинным голосом осаждённого Ленинграда. Она не покинула город, когда у неё появилась возможность эвакуироваться, и помогала людям выстоять, работая на ленинградском радио.

Ранее сообщалось, что парки Каширы приглашают гостей на различные спортивные и культурные мероприятия.

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Раменские лыжники завоевали медали Всероссийской специальной спартакиады
12 марта 2025, 15:48

Фото: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Четыре золотые, одну серебряную и две бронзовые медали завоевали ученики Удельнинской школы-интерната Раменского округа на Всероссийская спартакиаде Специальной Олимпиады в лыжных гонках, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Лыжник Александр Блохин поднялся на высшую ступень пьедестала почёта по итогу забегов на 500 и 1000 метров. Ещё одну золотую медаль завоевал в лыжных гонках Алексей Андреев на дистанции 50 метров, а на дистанции 100 метров он взял бронзу. Четвёртое золото выиграла Ольга Сафиуллина на дистанции 500 метров. Кроме того, она стала третьей на дистанции 1000 метров», — говорится в сообщении.
А серебряную медаль в копилку сборной принёс представитель Раменского округа Сергей Зверев на дистанции 500 метров.

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#раменский городской округ
#спартакиада
#медали
#спорт
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В Лотошине провели акцию по профилактике дистанционного мошенничества
12 марта 2025, 14:55

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Занятие, посвящённое защите от телефонного и кибермошенничества, провели в Лотошине для участников клуба «Активное долголетие» сотрудница полиции и общественница, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Долголетам рассказали о различных схемах и приёмах, которые используют мошенники, чтобы добраться до денег жертвы. Участников мероприятия также предупредили, что ни в коем случае нельзя сообщать посторонним свои персональные данные, а также сведения, связанные с банковскими счетами и картами. Кроме того, нельзя передавать незнакомцам информацию из СМС-сообщений», — говорится в сообщении.
Беседа завершилась раздачей участникам тематических памяток.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать для обмана граждан самозапрет на кредиты.

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#активное долголетие
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Жителей Королёва приглашают на акцию по сбору вторсырья 15 марта
12 марта 2025, 14:36

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Экологическую акцию по сбору вторсырья проведут волонтёры в подмосковном Королёве в субботу, 15 марта, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Акция будет проходить в течение часа — с 11:00 до 12:00 по адресу: проезд Макаренко, дом №1, у подъезда №4. Принимается макулатура, жестяные и алюминиевые банки, РР и ПЭТ», — говорится в сообщении.
За сданное вторсырьё участникам начислят эко-баллы, которые можно будет потрать у партнёров акции — на покупки в интернет-магазине, в школе английского языка, в магазине спорттоваров, на занятия йогой и даже на оплату ЖКУ. Кроме того, баллы можно будет передать в помощь приюту для животных.

Ранее сообщалось, что в Московской области большой комплекс мер по поддержке волонтёров. Он включает субсидии и гранты, помощь в организации мероприятий, госстрахование жизни и здоровья на время их проведения, а также методическую, консультационную и информационную поддержку. Подробнее об этом можно узнать по ссылке.

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#экологическая акция
#волонтеры
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Учитель из Шатуры получил квартиру по программе «Социальная ипотека»
12 марта 2025, 14:19

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

Учитель физкультуры шатурской школы № 1, мастер спорта Максим Селезнев принял участие в губернаторской программе «Социальная ипотека», благодаря чему стал владельцем собственного жилья, сообщает пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.
Максим с женой Алиной снимали жильё, но когда у пары родился сын Арсений, супруги поняли, что нужна своя квартира. Максим собрал все документы для получения соципотеки, прошёл конкурсный отбор и получил сертификат на покупку жилья.

«Благодаря госпрограмме «Социальная ипотека» преподаватель может приобрести жильё на более выгодных условиях. И очень хорошо, что эта программа существует», — сказал Максим Селезнев.
Программу «Социальная ипотека» запустили в Московской области в 2016 году по инициативе губернатора региона Андрея Воробьёва. В рамках программы основное тело кредита выплачивается из бюджета, а собственник жилья платит только проценты. Участие в программе могут принять учителя, тренеры, воспитатели, медики, молодые учёные и уникальные специалисты сферы ОПК.

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#соципотека
#квартира
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В роддоме Дубны провели экскурсию для будущих родителей
12 марта 2025, 14:11

Фото: пресс-служба администрации м.о. Шатура

День открытых дверей провели для будущих родителей в роддоме Дубненской больницы, в мероприятии приняли участи около 50 человек — как из Дубны, так и из других городов, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«День открытых дверей очень нужен, потому что нам только кажется, что мы это все уже рассказывали и проходили, ведь у нас каждый раз появляются новые беременные», — отметила заведующая акушерским отделением и женской консультацией Ирина Косабуцкая.
Гости осмотрели все отделения роддома, а также лично пообщались с работающими там врачами и акушерами.

«Дубненский роддом уже много лет имеет высокое звание «Больница, доброжелательная к ребенку», присвоенный ВОЗ и ЮНИСЕФ. Наши медики оказывают помощь мамам и малышам на самом высоком уровне», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.
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