Каширские школьники стали призёрами областного конкурса чтецов

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
Призовые места завоевали ученики Тарасковской школы городского округа Кашира Дарья Маркова и Вячеслав Суслин в областном конкурсе юных чтецов имени Ольги Фёдоровны Берггольц «Голос блокадного Ленинграда», который был приурочен ко Дню полного снятия блокады, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Поэтесса Ольга Берггольц стала подлинным голосом осаждённого Ленинграда. Она не покинула город, когда у неё появилась возможность эвакуироваться, и помогала людям выстоять, работая на ленинградском радио.«Оба представителя Каширы выступали в старшей возрастной группе. Дарья Маркова завоевала второе место, в Вячеслав Суслин — третье», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что парки Каширы приглашают гостей на различные спортивные и культурные мероприятия.
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