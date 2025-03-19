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В подмосковной Кашире пройдет фестиваль «Театральная неделя — 2025»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

С 22 по 29 марта в городском округе Кашира пройдет Открытый театральный фестиваль имени Б. В. Щукина «Театральная неделя — 2025». Зрителей ждут выступления ярких театральных коллективов и студентов ведущих творческих вузов, сообщает пресс-служба региона.
Фестиваль посвящен Народному артисту СССР Борису Васильевичу Щукину, чье имя носит знаменитый театральный институт. Именно в Кашире он сделал первые шаги в актерской профессии.

В этом году в программе — спектакли студентов Института современного искусства и ГИТИСа, а также выступления Школы танца и эстетического воспитания Юлии Вебер и театральных коллективов Москвы, Подмосковья и других регионов.

Гостей фестиваля ждут не только спектакли, но и поэтические чтения, тематические встречи, а также возможность узнать больше об истории Каширы. Особая атмосфера создастся благодаря традиционному чаепитию «по-щукински». Также все желающие смогут заглянуть в буфет Василия Щукина.

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#творчество
Подмосковные предприятия выпускают готовые блюда без продуктов животного содержания
19 марта 2025, 09:52

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Во время Великого поста православные христиане придерживаются особого рациона, исключая из него продукты животного происхождения. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что предприятия региона выпускают продукцию, соответствующую требованиям этого периода.
Так, многопрофильное хозяйство Ферма М2 «Шульгино» в Волоколамском городском округе предлагает постные блюда: овощные голубцы, блины с грибами и картофелем, капустные котлеты. Для сладкоежек доступны десерты без использования яиц и молока: шоколадный мусс с цитрусовыми нотками, брауни и вишневый сорбет.

В ведомстве добавили, что в прошлом, году по данным Роскачества, Московская область заняла 4-е место среди российских регионов по числу сертифицированных производителей органической продукции.

В регионе работают 11 таких предприятий, включая Ферму М2 «Шульгино», которая выпускает мясную и молочную продукцию, яйца, овощи, фрукты, готовые блюда и многое другое.

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ЦППК начал капремонт платформы на подмосковной станции Гжель
19 марта 2025, 09:35

Фото: Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Раменском районе Московской области проводится масштабная реконструкция островной платформы станции Гжель. Это ключевое транспортное сооружение, обслуживающее около 500 тысяч пассажиров ежегодно, которые следуют в Москву и обратно, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
В рамках капитального ремонта специалисты ЦППК выполняют комплекс работ: заменяют 400 фундаментных блоков и 250 плит перекрытия, укладывают 1,7 тыс. кв. м брусчатки и 500 м линии безопасности, обновляют лестничные сходы по краям платформы и установить новое ограждение.

Для удобства пассажиров будут установлены скамейки и урны, смонтировано современное светодиодное освещение, а информационные указатели получат новый вид.

Станция Гжель, названная в честь близлежащего села, является популярным туристическим объектом. В этом районе находятся известные предприятия, производящие традиционную керамику в классической сине-белой гамме.

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Более 20 подмосковных организаций привлечены к ответственности за задержку ликвидации КГО
19 марта 2025, 09:23

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Во дворах многоквартирных домов региона ежедневно ведётся мониторинг с помощью камер системы «Безопасный регион» для выявления случаев незаконного сброса крупногабаритного мусора. Если управляющая организация или муниципальное бюджетное учреждение (МБУ) не устраняет скопления отходов возле подъездов в установленные сроки, им грозит штраф в размере 50 тысяч рублей, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Для оперативного реагирования на нарушения все управляющие компании и МБУ подключены к специальному чат-боту в Telegram. За последнюю неделю Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области вынесло 21 постановление в отношении муниципальных и частных управляющих организаций, а также МБУ, на общую сумму более 1 миллиона рублей.

С момента внедрения алгоритма автоматического выявления нарушений было вынесено 237 постановлений, а сумма штрафов превысила 11,5 миллиона рублей. Кроме того, система зафиксировала 16 случаев незаконного выброса крупногабаритного мусора физическими лицами — все они привлечены к административной ответственности.

Напоминаем, что выбрасывать крупногабаритные отходы во дворах многоквартирных домов, где нет специально оборудованного бункера, запрещено. В соответствии со статьёй 6.1 КоАП Московской области за такое нарушение физическим лицам грозит штраф до 5 тысяч рублей.

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#общественный мусор
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В Подмосковье прошло 280 молодёжных мероприятий ко Дню воссоединения Крыма с Россией
В Подмосковье провели более 280 мероприятий ко Дню воссоединения Крыма с Россией
18 марта 2025, 23:07

Фото: пресс-служба Министерства информации и молодёжной политики МО

Около 47 тыс. молодых жителей Подмосковья приняли участия в праздновании Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об этом сообщила министр информации и молодёжной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
«По всему Подмосковью в честь памятной даты прошло более 280 праздничных мероприятий. В них участвовали свыше 47 тыс. молодых ребят», – отметила министр.
День воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией отмечается 18 марта. 11 лет назад за это проголосовали более 96% жителей полуострова.

Во всех городских округах Московской области прошли концерты и фестивали, митинги, танцевальные флешмобы, викторины на знание истории, художественные выставки и кинопоказы, мастер-классы и многое другое.

Как отметили в министерстве, особенно трогательной стала акция «Севастопольский вальс», названная в честь любимого многими вальса Константина Листова на стихи Георгия Рублёва. Композиция считается неофициальным гимном Крымского полуострова.

В Мытищинском историко-художественном музее открылась выставка картин «Крымская весна». В экспозиции – 55 крымских пейзажей.

Более 150 молодогвардейцев Жуковского собрались на площади города. Активисты организовали танцевальный флешмоб.

Спортивно-патриотический флешмоб прошёл в Химках. Воспитанники спортшколы «Виктория» подготовили яркие выступления. На мероприятии выступили кавалер Ордена Почёта, полковник в отставке, ветеран боевых действий, специалист по военной истории Юрий Карпунов, заслуженный лётчик-испытатель России, полковник ВВС Аркадий Газарян, кавалер Ордена Красной Звезды, ветеран боевых действий в Афганистане Василий Плохих.

В молодёжном центре «Космос» в Королёве можно было проверить свои знания истории в интеллектуальной патриотической игре.

Волонтёры Рошаля провели на улицах города викторину «Загадки Тавриды». Ребята предлагали желающим угадать, какие из перечисленных ими фактов относятся к Крыму. Правильно ответившие получали открытку с фото достопримечательностей Крымского полуострова.

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В индустриальном парке «Есипово» стартует строительство третьей очереди
18 марта 2025, 22:40

Фото: пресс-служба КРМО

Государственный индустриальный парк «Есипово» в Солнечногорске увеличат на 31 га. Там приступают к строительству третьей очереди, сообщила зампредседателя правительства – министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Площадь третьей очереди составит 31 га, а суммарная площадь всего индустриального парка превысит 313 га. Инвестиции в проект оценивают в 1,4 млрд рублей. До конца года планируется провести все инженерные коммуникации и дороги. После запуска третьей очереди в индустриальном парке дополнительно создадут не менее 2,5 тыс. рабочих мест. Инвестиции потенциальных резидентов в создание новых предприятий уже оценивают более чем в 6 млрд рублей», – сказала Зиновьева.
Третью очередь индустриального парка оснастят необходимой инфраструктурой – инженерными сетями и транспортными развязками, которыми смогут пользоваться жители Подмосковья. Особое внимание – благоустройству территории. Помимо крупных производств, там смогут разместиться предприятия малого и среднего бизнеса.
«Сегодня первые две очереди индустриального парка «Есипово» площадью 284 га заполнены целиком. Помимо 23 инвестпроектов, которые намерены строить новые предприятия, ещё не менее 50 инвесторов выбрали для размещения производственных площадок готовые боксы цифрового промышленного коворкинга Industrial City. Для третьей очереди «Есипово» уже сейчас есть потенциальные инвесторы», – отметил исполняющий обязанности гендиректора Корпорации развития Московской области Егор Круглов.
КРМО является управляющей компанией индустриального парка «Есипово»

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