В подмосковной Кашире пройдет фестиваль «Театральная неделя — 2025»

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
С 22 по 29 марта в городском округе Кашира пройдет Открытый театральный фестиваль имени Б. В. Щукина «Театральная неделя — 2025». Зрителей ждут выступления ярких театральных коллективов и студентов ведущих творческих вузов, сообщает пресс-служба региона.
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