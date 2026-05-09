В Химках представили документальный спектакль о военной лётчице

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Спектакль «Жизнь как подвиг», созданный на основе биографии легендарной лётчицы Галины Брок-Бельцовой, представил в Химках театр «Город» из Долгопрудного. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Галина Брок-Бельцова прошла войну штурманом бомбардировщика Пе-2. За подвиги её наградили орденами Отечественной войны I и II степени и Красной Звезды.





«Жизнь Галины Павловны является примером беззаветного служения Отечеству, преданности своему делу и силы духа. Театральное искусство делает подвиг героев понятнее и ближе молодёжи. Уверена, такие проекты воспитывают уважение к истории нашей страны и чувство ответственности за её будущее», — отметила депутат Юлия Ишкова.