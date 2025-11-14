В Подмосковье выписали более миллиона рублей штрафов за парковку у мусорных баков
Свыше миллиона рублей составила общая сумма штрафов, выписанных с начала текущей недели автовладельцам Московской области за парковку у контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Сведения о нарушителях передали уполномоченным органами жители региона с помощью мобильного приложения «Народный инспектор».
«Штрафы получили 208 автовладельцев. Общая сумма взысканий составила 1 млн 40 тысяч рублей», — отмечается в сообщении.Больше всего нарушений зафиксировали на территории Ленинского городского округа: 75. Второе место по этому показателю занимает округ Химки, где выявили 38 случаев парковки, мешающей вывозу мусора. А замыкает топ-3 антирейтинга округ Красногорск с 21 нарушением.