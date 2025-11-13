В Химках начался капремонт основного здания гимназии №23

13 ноября 2025, 13:44

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

В основном корпусе химкинской гимназии №23 стартовал капитальный ремонт. Сейчас в здании, расположенном по адресу: микрорайон Сходня, улица Тюкова, дом №8, проводят демонтажные работы. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





В основном здании занимаются ученики первых-восьмых классов. Завершить ремонт планируется к 1 сентября 2026 года.





«В корпусе обновят фасад, входные группы и кровлю, заменят все инженерные сети и сантехнику, проведут отделку помещений, установят новое оборудование и мебель», — говорится в сообщении.