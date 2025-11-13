Очищать федеральные дороги от снега и льда в Подмосковье будут 570 спецмашин
570 единиц специальной техники будут заниматься зимней уборкой федеральных дорог в Московской области. Об этом сообщает подмосковное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».
В рамках подготовки к снежному сезону для трасс федерального значения также закупили реагенты для обработки проезжей части.
«Для безаварийного проезда заготовили более 230 тысяч тонн противогололёдных материалов и организовали работу 38 пескобаз. Парк специальной дорожной техники насчитывает 570 единиц. Все машины полностью укомплектованы и готовы выехать на борьбу с непогодой», — говорится в сообщении.Ситуацию на федеральных трассах в Подмосковье мониторят с помощью 90 метеостанций и 120 видеокамер. Данные о погоде, состоянии дорожного полотна и интенсивности движения поступают в режиме реального времени в ситуационный центр. Благодаря этому специалисты могут оперативно решать возникающие проблемы.