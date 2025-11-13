Очищать федеральные дороги от снега и льда в Подмосковье будут 570 спецмашин

13 ноября 2025, 14:27

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

570 единиц специальной техники будут заниматься зимней уборкой федеральных дорог в Московской области. Об этом сообщает подмосковное министерство транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».





В рамках подготовки к снежному сезону для трасс федерального значения также закупили реагенты для обработки проезжей части.





«Для безаварийного проезда заготовили более 230 тысяч тонн противогололёдных материалов и организовали работу 38 пескобаз. Парк специальной дорожной техники насчитывает 570 единиц. Все машины полностью укомплектованы и готовы выехать на борьбу с непогодой», — говорится в сообщении.