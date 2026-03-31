Глава Каширы Пичугин познакомился с работой производства корпусной мебели
Глава городского округа Кашира Роман Пичугин посетил производственную площадку ООО «МФС-77» в Кашире. Предприятие выпускает корпусную мебель по индивидуальным проектам под брендом «МИКСОН», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
История компании началась в 2003 году с небольшого цеха по производству мебельной фурнитуры. Сегодня это современное высокотехнологичное и постоянно развивающееся производство.
«Это яркий пример того, как малый бизнес перерастает в крупное современное производство. Предприятие создаёт рабочие места, вносит вклад в экономику округа. Здесь используют отечественное сырьё и развивают импортозамещение. Такие проекты – основа реализации народной программы единороссов по поддержке предпринимательства и занятости. Будем и дальше помогать местным производителям», – отметил Пичугин.В ходе визита он обсудил с руководством фабрики дальнейшее развитие, вопросы налоговых поступлений и расширения производства.
На фабрике используют оборудование с числовым программным управлением, что обеспечивает высокое качество продукции. В производстве применяют в основном отечественные материалы. Сегодня в каширском подразделении работают 44 человека.
Коллектив активно участвует в социальной жизни округа. В рамках проекта «Добрые дела» фабрика оказывает адресную помощь семьям военных, ветеранам и жителям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.