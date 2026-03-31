Глава Каширы Пичугин познакомился с работой производства корпусной мебели

31 марта 2026, 14:40

Фото: пресс-служба г. о. Кашира

Глава городского округа Кашира Роман Пичугин посетил производственную площадку ООО «МФС-77» в Кашире. Предприятие выпускает корпусную мебель по индивидуальным проектам под брендом «МИКСОН», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.





История компании началась в 2003 году с небольшого цеха по производству мебельной фурнитуры. Сегодня это современное высокотехнологичное и постоянно развивающееся производство.

«Это яркий пример того, как малый бизнес перерастает в крупное современное производство. Предприятие создаёт рабочие места, вносит вклад в экономику округа. Здесь используют отечественное сырьё и развивают импортозамещение. Такие проекты – основа реализации народной программы единороссов по поддержке предпринимательства и занятости. Будем и дальше помогать местным производителям», – отметил Пичугин.