Капремонт школы №1 в Кашире выполнили на треть

25 марта 2026, 10:20

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В школе №1 имени Героя Советского Союза А.И. Выборнова в Кашире проводят капитальный ремонт. В настоящее время работы выполнены примерно на 30%. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Ход работ проверил глава округа, секретарь каширского отделения «Единой России» Роман Пичугин вместе с депутатом Мособлдумы Андреем Голубевым и членами местного отделения партии и молодогвардейцами.

«Мы контролируем каждый этап ремонта. Важно не только соблюсти сроки, но и обеспечить высокое качество работ», — отметил Роман Пичугин.