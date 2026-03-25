Капремонт школы №1 в Кашире выполнили на треть
В школе №1 имени Героя Советского Союза А.И. Выборнова в Кашире проводят капитальный ремонт. В настоящее время работы выполнены примерно на 30%. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ход работ проверил глава округа, секретарь каширского отделения «Единой России» Роман Пичугин вместе с депутатом Мособлдумы Андреем Голубевым и членами местного отделения партии и молодогвардейцами.
«Мы контролируем каждый этап ремонта. Важно не только соблюсти сроки, но и обеспечить высокое качество работ», — отметил Роман Пичугин.Сейчас в здании продолжается демонтаж и общестроительные работы: кладка внутренних стен, монтаж инженерных сетей, отделка помещений и установка окон. Процесс идёт в соответствии с установленным графиком.