В Кашире провели проверку готовности техники к пожароопасному сезону
Проверку готовности спецмашин и оборудования, используемого для ликвидации природных пожаров, провели в Кашире. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.
Смотр техники состоялся у здания администрации городского округа.
«На проверку прибыли 13 единиц техники, включая тракторы, спецавтомобили, автоцистерны на базе шасси «Урал» и КамАЗ, квадроцикл для проезда в труднодоступную местность и микроавтобус для перевозки и эвакуации людей», — говорится в сообщении.Машины и оборудование представили подразделения Мособллеса, Мособлпожспаса, МВД, Единой аварийно-диспетчерской службы и каширские коммунальщики. В число проверяющих вошли представители правительства Московской области и администрации округа. Техника прошла проверку готовности к пожароопасному периоду в полном объёме.