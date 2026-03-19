Строительство ФОКа с ледовой ареной в Кашире завершат в 2027 году
Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной строят в Кашире с января 2025 года. Ход работ проверили инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Строительство ведётся по региональной госпрограмме за счёт подмосковного бюджета. Сдать объект в эксплуатацию планируют весной 2027 года.
«В настоящее время на площадке ведутся земляные работы и устройство несущих железобетонных конструкций», — говорится в сообщении.Площадь спорткомплекса составит около 5 000 квадратных метров. В здании будет расположен крытый каток для хоккейных тренировок. Кроме того, предусматривается проведение сеансов свободного катания для всех желающих.