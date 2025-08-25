Глава Каширы Пичугин проверил качество ремонта ДК в деревне Барабаново
Текущий ремонт провели в доме культуры деревни Барабаново городского округа Кашира. Качество работ проверил глава округа Роман Пичугин. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Обновление коснулось всех основных помещений ДК.
«Отремонтированы были фойе и зрительный зал, артистическая, гримёрная и другие помещения. Рабочие оштукатурили и покрасили стены и потолок, поменяли напольное покрытие, двери и окна, провели сантехнические и электромонтажные работы, обновили фасад и крыльцо», — говорится в сообщении.В ДК работает десять кружков, в них занимаются около 200 человек. Занятия проводятся по разным творческим направлениям: это и рисование, и танцы, и декоративно-прикладное творчество, и специальные программы для членов клуба «Активное долголетие».