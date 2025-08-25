В Люберцах рецидивиста поймали на краже из строительного магазина
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Мужчину, подозреваемого в краже дорогостоящих товаров из строительного гипермаркета, задержали в Люберцах сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного глава Росгвардии.
Сигнал тревоги поступил патрулю росгвардейцев из охраняемого магазина, расположенного на Новорязанском шоссе.
«Прибывшие на место сотрудники Росгвардии выяснили, что мужчина, находясь в торговом зале, положил в сумку тепловизор и лазерный уровень и попытался уйти, не заплатив за товары. Общая сумма ущерба составила около 16 тысяч рублей», — говорится в сообщении.Злоумышленника задержали. Им оказался 45-летний приезжий, который ранее уже был судим за кражу. Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.