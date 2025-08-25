В Подмосковье с начала года провели более 5 тыс. уроков по ж/д безопасности

25 августа 2025, 14:59

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 5 тысяч открытых уроков, посвящённых безопасности на железной дороге, провели для детей в Московской области с начала года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Уроки проводят представители окружных администраций вместе с сотрудниками РЖД, ЦППК и транспортной полиции. Занятия не прекратились и летом.





«С начала года в Подмосковье проведено свыше 5 тысяч открытых уроков, в том числе с начала лета — более тысячи. В преддверии нового учебного года ещё раз напоминаем детям и их родителям о правилах, которые нужно соблюдать на объектах железнодорожной инфраструктуры», — сказал глава Минтранса региона Марат Сибатулин.