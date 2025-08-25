Организатор свалки под Подольском заплатит более 137 млн рублей за ущерб землям

25 августа 2025, 14:36

оригинал Фото: пресс-служба Минэкологии МО

Владелец участка у села Покров городского округа Подольск, на котором была устроена нелегальная свалка, заплатит за нанесённый землям ущерб более 137 миллионов рублей. Такое решение принял арбитражный суд Московского округа, сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.





Отходы незаконно размещались на участке компании «Федюково-Развилка», навалы достигали четырёх метров в высоту.



