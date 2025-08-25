Организатор свалки под Подольском заплатит более 137 млн рублей за ущерб землям
Владелец участка у села Покров городского округа Подольск, на котором была устроена нелегальная свалка, заплатит за нанесённый землям ущерб более 137 миллионов рублей. Такое решение принял арбитражный суд Московского округа, сообщает пресс-служба подмосковного министерства экологии и природопользования.
Отходы незаконно размещались на участке компании «Федюково-Развилка», навалы достигали четырёх метров в высоту.
Аргументация представителей министерства убедила суд, поэтому решение о возмещении ущерба осталось в силе.«Мы подали исковое заявление о возмещении ущерба. Арбитражный суд Москвы вынес решение в пользу министерства. Но владелец земель подал жалобу, и девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции, поставив под сомнение верность расчёта ущерба расчета ущерба. Тем не менее, мы были уверены в своей правоте и подали кассационную жалобу в окружной арбитраж», — рассказал глава Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин.