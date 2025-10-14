Каширская команда стала призёром чемпионата по настольной игре «Моё Подмосковье»

14 октября 2025, 11:47

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Команда Барабановской школы «Патриоты Каширы» заняла второе место на Втором областном чемпионате по настольной игре «Моё Подмосковье». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Чемпионат проходил в Раменском, участие в турнире приняли 52 команды из разных муниципалитетов Московской области. Ребят поддержали председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Мособлдумы Линара Самединова и председатель регионального отделения Движения Первых Анастасия Бочарова.





«Патриоты Каширы» участвовали в чемпионате уже во второй раз. Школьники ответственно готовились к соревнованиям, изучали правила игры, разрабатывали различные стратегии, а также тренировались играть под давлением», — говорится в сообщении.