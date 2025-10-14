Каширская команда стала призёром чемпионата по настольной игре «Моё Подмосковье»
Команда Барабановской школы «Патриоты Каширы» заняла второе место на Втором областном чемпионате по настольной игре «Моё Подмосковье». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Чемпионат проходил в Раменском, участие в турнире приняли 52 команды из разных муниципалитетов Московской области. Ребят поддержали председатель Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодёжной политике Мособлдумы Линара Самединова и председатель регионального отделения Движения Первых Анастасия Бочарова.
«Патриоты Каширы» участвовали в чемпионате уже во второй раз. Школьники ответственно готовились к соревнованиям, изучали правила игры, разрабатывали различные стратегии, а также тренировались играть под давлением», — говорится в сообщении.Подготовка дала свои плоды и обеспечила представителям Каширы призовое место.