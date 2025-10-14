В Подмосковье подали более 50 тыс. онлайн-заявок на прикрепление к поликлинике

14 октября 2025, 10:44

Свыше 50 тысяч заявок на прикрепление к поликлинике подали жители Московской области через региональный портал госуслуг с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья.





Услуга «Прикрепление к поликлинике» находится в разделе «Прочее», подразделе «Здоровье».





«Для подачи заявки нужно пройти авторизацию на портале и заполнить онлайн-форму. В форме необходимо указать поликлинику, в которую планируется перейти, поликлинику, к которой есть прикрепление на момент подачи заявления, и данные полиса обязательного медицинского страхования», — говорится в сообщении.