Репродуктивную диспансеризацию прошли более 610 тыс. жителей Подмосковья
Свыше 610 тысяч жителей Московской области бесплатно проверили своё репродуктивное здоровье с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
В рамках диспансеризации для женщин предусмотрен приём у акушера-гинеколога, ультразвуковое исследование молочных желёз и органов малого таза и цитологическое исследование. Мужчинам предлагают консультацию уролога. Кроме того, при необходимости их могут направить на УЗИ предстательной железы, анализ на инфекции и спермограмму.
«Проверять репродуктивное здоровье особенно важно перед планированием беременности. Пройти диспансеризацию можно по полису обязательного медицинского страхования», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Репродуктивная диспансеризация доступна для людей в возрасте от 18 до 49 лет, обследования проводят в поликлинике по месту прикрепления.