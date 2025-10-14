Репродуктивную диспансеризацию прошли более 610 тыс. жителей Подмосковья

14 октября 2025, 11:19

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Свыше 610 тысяч жителей Московской области бесплатно проверили своё репродуктивное здоровье с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





В рамках диспансеризации для женщин предусмотрен приём у акушера-гинеколога, ультразвуковое исследование молочных желёз и органов малого таза и цитологическое исследование. Мужчинам предлагают консультацию уролога. Кроме того, при необходимости их могут направить на УЗИ предстательной железы, анализ на инфекции и спермограмму.





«Проверять репродуктивное здоровье особенно важно перед планированием беременности. Пройти диспансеризацию можно по полису обязательного медицинского страхования», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.