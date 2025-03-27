Глава Комлесхоза Агулов доложил о готовности Подмосковья к пожароопасному сезону

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
Московская область готова к пожароопасному сезону. Об этом председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Евгений Агулов доложил депутатам Мособлдумы на Часе правительства.
«В 2025 году из-за малоснежной и аномально тёплой зимы пожароопасный сезон в Подмосковье открыт раньше обычного. Средние многолетние параметры пожарной опасности в лесах в этом сезоне повышены. Риск возникновения возгораний очень высок. Только за неделю региональные лесопожарные формирования ликвидировали восемь лесных пожаров на общей площади 5,14 га», – отметил Агулов.Как уточнили в пресс-службе подмосковного Комлесхоза, в зоне ответственности ведомства находятся земли лесного фонда площадью около 2 млн. га. Стабильную обстановку на них обеспечивают 28 лесопожарных станций.
За ситуацией в лесах региона следит четырёхуровневая система мониторинга: проводится космический, авиа-, наземный и видеомониторинг. Для этого задействованы 134 видеокомплекса, которые охватывают всю территорию лесного фонда.
«Обеспечена стопроцентная готовность группировки лесных пожарных и лесопожарной техники. Сформирован резерв техники от Мосавтодора, городских и муниципальных округов из более чем 430 единиц автотехники. Под постоянным контролем – 250 тыс. га торфяных участков. На них постоянно ведут мониторинг и регулируют уровень воды», – добавили в Комлесхозе.Для снижения рисков воспламенения из-за валежника, сухостоя и бурелома объём санитарно-оздоровительных мероприятий в этом году увеличат с 5 тыс. га до 8 тыс. га. Для очистки и оздоровления леса разрабатывается программа лесохозяйственных мероприятий, которая предусматривает не только санитарные рубки, но и рубки для ухода за лесом.
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Лора Луганская