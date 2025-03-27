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Глава Комлесхоза Агулов доложил о готовности Подмосковья к пожароопасному сезону

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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Московская область готова к пожароопасному сезону. Об этом председатель Комитета лесного хозяйства Подмосковья Евгений Агулов доложил депутатам Мособлдумы на Часе правительства.
«В 2025 году из-за малоснежной и аномально тёплой зимы пожароопасный сезон в Подмосковье открыт раньше обычного. Средние многолетние параметры пожарной опасности в лесах в этом сезоне повышены. Риск возникновения возгораний очень высок. Только за неделю региональные лесопожарные формирования ликвидировали восемь лесных пожаров на общей площади 5,14 га», – отметил Агулов.
Как уточнили в пресс-службе подмосковного Комлесхоза, в зоне ответственности ведомства находятся земли лесного фонда площадью около 2 млн. га. Стабильную обстановку на них обеспечивают 28 лесопожарных станций.

За ситуацией в лесах региона следит четырёхуровневая система мониторинга: проводится космический, авиа-, наземный и видеомониторинг. Для этого задействованы 134 видеокомплекса, которые охватывают всю территорию лесного фонда.
«Обеспечена стопроцентная готовность группировки лесных пожарных и лесопожарной техники. Сформирован резерв техники от Мосавтодора, городских и муниципальных округов из более чем 430 единиц автотехники. Под постоянным контролем – 250 тыс. га торфяных участков. На них постоянно ведут мониторинг и регулируют уровень воды», – добавили в Комлесхозе.
Для снижения рисков воспламенения из-за валежника, сухостоя и бурелома объём санитарно-оздоровительных мероприятий в этом году увеличат с 5 тыс. га до 8 тыс. га. Для очистки и оздоровления леса разрабатывается программа лесохозяйственных мероприятий, которая предусматривает не только санитарные рубки, но и рубки для ухода за лесом.

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Индексация социальной пенсии коснётся порядка 124 тыс. жителей Подмосковья
27 марта 2025, 19:44

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Ближайшая индексация социальных пенсий затронет около 124 тыс. жителей Подмосковья. Об этом сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.
Как напомнили в Минсоцразвития региона, 1 апреля в России социальные пенсии проиндексируют на 14,75%. Их средний размер после повышения составит 15 456 рублей в месяц,

Получатели социальных пенсий – граждане, которые в силу разных обстоятельств не имеют достаточного трудового стажа для получения страховой пенсии. Эти выплаты получают также люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца.
«Повышение социальных пенсий затронет почти 124 тыс. подмосковных жителей. Из них более 30 тыс. пенсионеров получают региональную доплату. При этом индексация пройдет автоматически – обращаться с заявлением не нужно», – сказал Кирюхин.
Если социальная пенсия у пенсионера ниже прожиточного минимума в Московской области, ему выплачивают региональную социальную доплата, которая увеличивает доход пенсионера до этого уровня. В этом году прожиточный минимум пенсионера в регионе составляет 16 600 рублей.

В министерстве отметили, что региональная социальная доплата устанавливается к пенсии без учёта индексации текущего года. Поэтому общая сумма материального обеспечения в этом году будет выше, чем в предыдущем.

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Детсад на 225 мест в Раменском планируют ввести в эксплуатацию к 1 сентября
27 марта 2025, 19:02

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проверил ход строительства детского сада на 225 мест на ул. Молодёжной. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Сейчас на объекте завершают монтаж вентилируемого фасада и его утепление. В ближайшее время подрядчик приступит к установке окон и облицовке фасада плиткой. Здание будет состоять из двух блоков, отличающихся цветовым оформлением. Внутри помещений уже начались штукатурные работы. Ведётся прокладка инженерных коммуникаций – системы отопления, вентиляции и электроснабжения», – рассказали в администрации.
Дизайн интерьеров разработан в формате «Умка» и утверждён заказчиком.

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

В середине апреля на территории детсада планируют начать благоустройство. Там смонтируют теневые навесы, обустроят игровые и спортивные площадки, зоны отдыха.

На стройплощадке заняты около 80 рабочих и три единицы техники. Как отметили в администрации, подрядная организация работает с опережением графика, чтобы ввести объект в эксплуатацию к началу нового учебного года.

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Подмосковные росгвардейцы успешно провели тактические занятия
27 марта 2025, 18:05

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники ОМОН «Пересвет» провели в Подмосковье комплексную тактико-специальную тренировку. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«В ходе тактических занятий спецназовцы выполнили задачи по блокированию и нейтрализации условного противника, проведению разведывательно-поисковых мероприятий. При этом они использовали беспилотные летательные аппараты различного типа. В условиях, максимально приближенных к реальным, ОМОНовцы отточили слаженность действий в составе групп и ведение огня с учётом изменения оперативной обстановки», – сообщили в силовом ведомстве.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Там добавили, что сотрудники спецподразделения отработали навыки эвакуации раненного на многофункциональной роботизированной платформе, которую также используют специалисты инженерно-технического отделения для ведения разведки.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Первую помощь пострадавшему оказали в полевом госпитале, который был экстренно сформирован на безопасном расстоянии.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Как отметили в подмосковном главке Росгвардии, по итогам занятий все задачи были выполнены в полном объёме.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

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#тренировки
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Педагог из Котельников Ермакова стала чемпионкой России по лёгкой атлетике
27 марта 2025, 17:48

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники

Педагог-организатор спортивной школы «Котельники» Ирина Ермакова стала чемпионкой России по лёгкой атлетике среди ветеранов. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Масштабные соревнования проходили в Пензе. В легкоатлетическом манеже собрались спортсмены со всей страны. Ермакова завоевала серебряную медаль на дистанции 1500 м и золотую – на дистанции 3000 м метров. Она выступала в возрастной категории 55-59 лет», – говорится в сообщении.
По итогам соревнований Ермакова стала чемпионкой России. Результат спортсменки из Котельников помог сборной Московской области подняться на третью ступень пьедестала почёта.

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Сборная Московской области по бобслею установила новый рекорд России
27 марта 2025, 17:30

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Подмосковные бобслеисты завоевали две золотые и серебряную медали на чемпионате России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«В соревнованиях двухместных экипажей победу одержал тандем подмосковных спортсменов Ростислав Гайтюкевич и Алексей Лаптев. Второе время показала ещё одна пара из Московской области – Степан Дубинко и Александр Ефимов. А в стартах четырёхместных экипажей не было равных подмосковной команде Гайтюкевича. В составе квартета также выступили Лаптев, Ефимов и Павел Травкин», – отметили в ведомстве.
При этом во втором заезде четвёрок подмосковные бобслеисты установили новый рекорд России. Им удалось показать в стартовом разгоне исторический результат – 4,75 секунды.
«Гонка была просто сумасшедшая! Старт в четвёрках превзошёл все наши ожидания и ожидания тренеров. Очень рад, даже несмотря на ошибки в прохождении трассы. Также рад, что сезон завершился. Для нас он сложился средне, но его окончание стало приятным украшением всего года», – поделился впечатлениями Гайтюкевич.
Как отметили в ведомстве, он был признан лучшим пилотом по итогам сезона. Лаптев стал обладателем Кубка Дмитрия Стёпушкина. Этот трофей вручается лучшему разгоняющему по итогам сезона.

Специальным призом лучшей разгоняющей была отмечена подмосковная бобслеистка Снежана Трофимец. А тренеры сборной Московской области Олег Сухорученко и Семён Макаров удостоились медалей за развитие бобслея в России.
«Я знал, что наши ребята лучшие не только в России, но и в мире, поэтому не удивлён результату. Считаю, что у нас сейчас сильнейший экипаж на всей мировой арене. Сезон был непростым. Мы готовились, старались, но сначала не показывали каких-то безумных результатов. Всё было сделано ради сегодняшней победы. Мы показали что-то невероятное», – поделился Лаптев.
Чемпионат России по бобслею проходил в Сочи на санно-бобслейной трассе «Горки».

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Подмосковные спортсмены взяли две медали первых в сезоне соревнований по ВМХ
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