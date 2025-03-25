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Найден предполагаемый виновник лесного пожара под Люберцами

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

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В Подмосковье в результате следственных действий и опроса свидетелей нашли предполагаемого виновника лесного пожара. Об этом сообщил в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Природный пожар произошёл 22 марта недалеко от Люберец. Установлено, что незадолго до этого возле места будущего возгорания был замечен направляющийся туда неизвестный. По приметам, указанным свидетелями, был установлен и обнаружен житель деревни Островцы городского округа Люберцы. На его опросе выяснилось, что именно неосторожное обращение с огнём этого гражданина привело к возникновению пожара», – рассказали в подмосковном Комлесхозе.
Главная версия следователей – непреднамеренный поджог. Лесу был причинён ущерб. Виновный заплатит штраф в 60 тыс. рублей. Также ему предстоит возместить вред, причинённый лесам из-за пожара. В комитете напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, полагается административная и уголовная ответственность. Для физических лиц это штраф до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей. Помимо этого, лишение свободы на срок до 10 лет.

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В Наро-Фоминске обсудили программу содержания прибрежных зон водоёмов и родников
25 марта 2025, 15:42

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

В Наро-Фоминске провели форум «Реализация проекта «Программа по содержанию прибрежных зон водоёмов и родников на территории Наро-Фоминского городского округа «Живая река». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Форум собрал представителей администрации, территориальных управлений, окружного Совета депутатов, предпринимателей, предприятий и организаций, за которыми закреплены территории прибрежных зон водоёмов и родников.
«Представитель компании «Элинар» Артём Куимов познакомил участников с историей создания и реализации акции «Живая река», которая сегодня выросла в большую программу. На форуме обсудили реализацию проекта. Самой интересной частью встречи стали выступления с информацией об участии в программе школьников и волонтёров», – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о.

Организаторами форума выступили Торгово-промышленная палата Наро-Фоминского городского округа и окружная Общественная палата.

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Жителей Подмосковья пригласили на обследование в центры амбулаторной онкопомощи
25 марта 2025, 14:49

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В предстоящую субботу во всех 25 центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области проведут день открытых дверей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Желающие смогут получить консультацию врачей-онкологов, пройти диагностику новообразований кожи, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта, кровеносной системы и лёгких. Женщинам предлагают пройти маммографию или УЗИ молочных желёз, а мужчинам – сдать ПСА-тест на рак предстательной железы.
«Мы проводим день открытых дверей в ЦАОПах каждый месяц. Это очень удобный формат, когда в выходной день наши жители могут получить консультацию онколога. В эту субботу ждём жителей Подмосковья, чтобы быстро и без очередей пройти онкодиагностику. Благодаря своевременной проверке здоровья врачи могут выявить заболевания на ранней стадии, вовремя начать лечение и сохранить качество жизни пациента», – сказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Принять участие в Дне открытых дверей смогут жители Московской области старше 18 лет. Мероприятие пройдёт 29 марта с 9 до 14 часов. С собой нужно иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС и результаты предыдущих обследований для консультации с врачом.

В Минздраве посоветовали предварительно записаться в удобный ЦАОП. Адреса и контактные телефоны можно найти по ссылке.

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Подмосковные теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в ¼ финала турнира в Майами
25 марта 2025, 14:49

Фото: сайт Минспорта МО

Подмосковные теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в четвертьфинал парного турнира Женской теннисной ассоциации в Майами. Они разгромили Сюй Ифань и Ян Чжаосюань из КНР со счётом 6:1, 6:2.
«Теперь17-летняя Андреева и 20-летняя Шнайдер встретятся с представительницей России Екатериной Александровой и американкой Пэйтон Стирн. В парном рейтинге Всемирной теннисной ассоциации Шнайдер занимает 26-е место, Андреева - 29-е. В январе спортсменки выиграли турнир в австралийском Брисбене, а в 2024 году они завоевали серебро Олимпиады в Париже в парном разряде», – передаёт ТАСС.
Турнир в Майами категории WTA 1000, проводится на покрытии «хард». Его призовой фонд превышает 8,9 млн долларов.

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#подмосковье
#московская область
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Первенство России соберёт в Чехове более 400 синхронистов
25 марта 2025, 14:49

Фото: iStock / petesaloutos

В городском округе Чехов с 25 по 28 марта будет проходить первенство России по синхронному плаванию среди спортсменов до 13 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Во дворце спорта «Олимпийский» им. Владимира Максимова» соберутся более 400 синхронистов из 42 команд, представляющих 24 российских региона. Они разыграют медали в шести дисциплинах – фигуры, соло, дуэт, дуэт-смешанный, группа и комби. Московскую область представят 49 спортсменов из Чехова, Электростали, Рузы и Реутова», – рассказали в ведомстве.
Торжественная церемония открытия соревнований начнётся 27 марта в 16:15.

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Глава Раменского округа посетил Константиново и обсудил важные вопросы
25 марта 2025, 14:26

Фото: iStock / petesaloutos

Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев побывал с рабочим визитом в селе Константиново. Встреча собрала большое количество местных жителей, которые подняли актуальные вопросы, сообщает пресс-служба администрации г.о. Раменский.
На встрече обсудили доступную среду, обновление детской площадки, включение подъездов в губернаторскую программу ремонта, а также уборку придомовых территорий.

Эдуард Малышев поручил директору управляющей компании Павлу Соболеву организовать обработку подвальных помещений, улучшить уборку подъездов и привести в порядок электрощитовые.

Отдельное внимание уделили вопросу освещения и строительству пешеходной дорожки к магазину, которой пользуются все жители. Глава округа подчеркнул её необходимость.

Кроме того, было поручено директору территориального управления Константину Ильину организовать встречу пожилых жителей с представителями почты и централизованный выезд сотрудников МФЦ для удобства граждан.

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