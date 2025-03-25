Найден предполагаемый виновник лесного пожара под Люберцами

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО
В Подмосковье в результате следственных действий и опроса свидетелей нашли предполагаемого виновника лесного пожара. Об этом сообщил в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Природный пожар произошёл 22 марта недалеко от Люберец. Установлено, что незадолго до этого возле места будущего возгорания был замечен направляющийся туда неизвестный. По приметам, указанным свидетелями, был установлен и обнаружен житель деревни Островцы городского округа Люберцы. На его опросе выяснилось, что именно неосторожное обращение с огнём этого гражданина привело к возникновению пожара», – рассказали в подмосковном Комлесхозе.Главная версия следователей – непреднамеренный поджог. Лесу был причинён ущерб. Виновный заплатит штраф в 60 тыс. рублей. Также ему предстоит возместить вред, причинённый лесам из-за пожара. В комитете напомнили, что за поджог, который привёл к лесному пожару, полагается административная и уголовная ответственность. Для физических лиц это штраф до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей. Помимо этого, лишение свободы на срок до 10 лет.
Читайте также:
В лесах Московской области пробудились насекомые-каннибалы
В Московской области потушили первый в новом сезоне лесной пожар
В Московской области открылся весенний сезон охоты на птицу
Лора Луганская