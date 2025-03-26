Под Дмитровом из-за пала сухой травы пришлось тушить природный пожар

Видео: пресс-служба Комлесхоза МО
В Дмитровском городском округе неизвестные подожгли сухую траву. Огонь начал быстро распространяться, сейчас природный пожар ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«В Дмитрове кто-то особо умный решил поджечь прошлогоднюю траву. Стоит ли говорить, насколько быстро начал распространяться огонь? В Подмосковье уже стартовал пожароопасный сезон. Будьте аккуратны и не играйте с огнём», – говорится в сообщении.Как напомнили в подмосковном Комлесхозе, за поджог, который привёл к лесному пожару, последует административная и уголовная ответственность. Для физических лиц это штрафы в размере до 60 тыс. рублей; для должностных лиц – до 110 тыс.; для юрлиц – до 2 млн рублей.
Предусмотрено также лишение свободы на срок до 10 лет.
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Лора Луганская