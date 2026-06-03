В округе Зарайск построят ферму на 2 400 молочных коров
Молочно-товарную ферму на 2 400 голов фуражного стада построит в округе Зарайск компания «Сельхозпродукты». Соглашение об этом подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Строительство планируется начать в 2027 году, а завершить — в четвёртом квартале 2028 года.
«Мы уже приступили к подготовительным работам: ведется разработка проектной документации и бизнес-плана», — рассказал учредитель ООО «Сельхозпродукты» Святослав Петрущенко.Он добавил, что на предприятии создадут около 50 рабочих мест.
Зампред правительства Московской области Вячеслав Духин отметил, что молочное животноводство является одним из приоритетных направлений для региона.
«Мы уже производим около 700 тысяч тонн сырого молока в год и понимаем, что этот объём нужно увеличивать. Реализация таких проектов дает рост производства, увеличивает поголовье и позволяет внедрять современные технологии», — сказал Духин.Он также добавил, что инвестиционные проекты в АПК помогают развивать сельские территории.
Компания «Сельхозпродукты» работает на рынке с 2000 года. Она является племенным репродуктором по разведению крупного рогатого скота голштинской породы. Предприятие активно использует меры господдержки. За два года общий объем полученных субсидий составил 197,9 млн рублей.
Реализация нового проекта станет важным вкладом в развитие молочной отрасли в Московской области.