В округе Зарайск построят ферму на 2 400 молочных коров

03 июня 2026, 17:01

оригинал Фото: istockphoto.com/Smederevac

Молочно-товарную ферму на 2 400 голов фуражного стада построит в округе Зарайск компания «Сельхозпродукты». Соглашение об этом подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Строительство планируется начать в 2027 году, а завершить — в четвёртом квартале 2028 года.





«Мы уже приступили к подготовительным работам: ведется разработка проектной документации и бизнес-плана», — рассказал учредитель ООО «Сельхозпродукты» Святослав Петрущенко.

«Мы уже производим около 700 тысяч тонн сырого молока в год и понимаем, что этот объём нужно увеличивать. Реализация таких проектов дает рост производства, увеличивает поголовье и позволяет внедрять современные технологии», — сказал Духин.