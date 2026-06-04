Назван срок сдачи дома для переселенцев из аварийного жилья в Лосино-Петровском

04 июня 2026, 09:01

Видео: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Одиннадцатиэтажный пятисекционный дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья строят на улице Гоголя в Лосино-Петровском. Завершить работы планируют до конца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





В новостройку из проблемного жилого фонда общей площадью более 12,2 тысячи квадратных метров переедут около 900 человек.





«Сейчас на объекте проводится монтаж вентилируемого фасада и инженерных коммуникаций. На площадке задействованы более 100 строителей, используются четыре единицы техники», — говорится в сообщении.