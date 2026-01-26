Достижения.рф

В Лыткарине к снегопаду готовы техника, персонал и противогололёдные материалы

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Лыткарино

Для оперативной уборки территорий от снега в Лыткарине задействуют более 150 дворников, 40 единиц тяжелой техники и свыше 40 средств малой механизации. Об этом заявили в пресс-службе администрации городского округа.



По прогнозам метеорологов, вечером 26 января на Подмосковье обрушится новый циклон с обильным снегопадом. Он может продлиться двое суток.

«Работу экстренных служб контролируют современные системы мониторинга на основе ГЛОНАСС. Они позволяют в режиме реального времени вести полный учёт всей техники, ставить ежедневные задачи и анализировать их выполнение, контролировать объём работ», – отметил в ходе еженедельного оперативного совещания глава округа Константин Кравцов.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Лыткарино

В округе также подготовили запас из двух тонн противогололёдных материалов, определили места складирования снега. Мониторинг работает через камеры «Безопасный регион».

Власти округа ежедневно собирают обращения жителей для оперативной расчистки от снега.
Лора Луганская

