В Лыткарине к снегопаду готовы техника, персонал и противогололёдные материалы

26 января 2026, 20:40

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Лыткарино

Для оперативной уборки территорий от снега в Лыткарине задействуют более 150 дворников, 40 единиц тяжелой техники и свыше 40 средств малой механизации. Об этом заявили в пресс-службе администрации городского округа.





По прогнозам метеорологов, вечером 26 января на Подмосковье обрушится новый циклон с обильным снегопадом. Он может продлиться двое суток.

«Работу экстренных служб контролируют современные системы мониторинга на основе ГЛОНАСС. Они позволяют в режиме реального времени вести полный учёт всей техники, ставить ежедневные задачи и анализировать их выполнение, контролировать объём работ», – отметил в ходе еженедельного оперативного совещания глава округа Константин Кравцов.