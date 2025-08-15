Жители Котельников собрали гуманитарную помощь в рамках акции «Доброе дело»
В городском округе Котельники состоялся сбор помощи для участников спецоперации и детей Донбасса. Он проходил в рамках акции «Доброе дело» и в преддверии Всемирного дня гуманитарной помощи, который отмечают 19 августа.
В мероприятии участвовали активисты МГЕР, депутаты и общественники. В организации помогали волонтёры.
«Сбор проводится в поддержку тех, кто защищает страну, и детей, детство которых проходит в непростых условиях. Все желающие могли принести в пункты приёма продукты длительного хранения, средства гигиены, инструменты, одежду, игрушки, предметы для творчества и многое другое», – рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
Там напомнили, что пункты приёма в Котельниках работают ежедневно с 10:00 до 20:00 в доме культуры «Белая Дача» (мкр. Белая Дача, д. 3) и в доме культуры «Силикат» (мкр. Силикат, д. 32).