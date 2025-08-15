Волонтёров Подмосковья пригласили на форум в Москве

15 августа 2025, 17:01

Фото: istockphoto.com/Ratana21

Итоговый форум Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы будет проходить с 5 по 9 ноября, в нём примут участие представители разных регионов России, включая Московскую область. Об этом сообщает пресс-служба Росмолодёжи.





На форум поведут итоги работы Международного волонтерского корпуса 80-летия Победы и наградят победителей международной премии «Готов к Победам».





«Приём заявок на конкурс начался 28 июля и завершится 25 августа. Для подачи заявки российские участники должны зарегистрироваться на сайте форума, а затем заполнить анкету участника через и отправить через личный кабинет пользователя сайта волонтёрыпобеды.рф или на электронную почту forum10vp@vsezapobedu.com», — говорится в сообщении.