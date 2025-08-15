В Богородском округе в километре от деревни Молзино потушили лесной пожар

15 августа 2025, 17:20

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

На территории лесного фонда Подмосковья за минувшие сутки обнаружили и ликвидировали один пожар. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.







«Местные жители заметили в Ногинском участковом лесничестве в километре от деревни Молзино Богородского городского округа очаг возгорания и позвонили по телефону 112. Пожар за два часа ликвидировали 10 человек и четыре единицы техники. Причина пожара – нарушение гражданами правил пожарной безопасности. Подозреваемые в поджоге устанавливаются, ведутся следственные действия. Чтобы наказать виновных, материалы направлены в надзорные органы», – рассказали в пресс-службе.