Глава Котельников Соболев проверил работу двух центральных тепловых пунктов

Фото: пресс-служба администрации г. о. Котельники
Глава Котельников Михаил Соболев проверил работу двух центральных тепловых пунктов городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Соболев регулярно инспектирует объекты теплоснабжения, чтобы не допускать аварийных ситуаций. ЦТП-6 обеспечивает теплом три многоквартирных дома по улице Кузьминской, ЦТП-13 обслуживает дома на Покровском проезде.
Он добавил, что вопросы по теме теплоснабжения жители могут оставлять в комментариях в его телеграм-канале. Все обращения обязательно будут проверены.
В администрации пояснили, что во время подготовки к отопительному сезону в прошлом году в обоих пунктах провели промывку пластинчатых теплообменников и опрессовку сетей теплоснабжения. В ЦТП-13 отремонтировали насосы холодного водоснабжения.
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«Оборудование находится в рабочем состоянии, все показатели в норме. Специалисты готовы к любым нештатным ситуациям», – отметил Соболев.
Он добавил, что вопросы по теме теплоснабжения жители могут оставлять в комментариях в его телеграм-канале. Все обращения обязательно будут проверены.
В администрации пояснили, что во время подготовки к отопительному сезону в прошлом году в обоих пунктах провели промывку пластинчатых теплообменников и опрессовку сетей теплоснабжения. В ЦТП-13 отремонтировали насосы холодного водоснабжения.
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Лора Луганская