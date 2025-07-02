Кубок Александра Овечкина в этом сезоне оспорит рекордное количество команд

02 июля 2025, 17:24

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Седьмой по счёту розыгрыш международного Кубка Александра Овечкина среди детско-юношеских хоккейных академий станет самым массовым по числу команд за всю историю турнира. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.







«Кубок имени легендарного российского хоккеиста стартует в Подмосковье будет проводиться 2-9 августа. Участниками станут 24 команды из России, Белоруссии и Казахстана. Матчи по традиции примут «Красногорск Арена» им. В. Петрова и «Арена Мытищи» им. В. Шалимова», – рассказали в ведомстве.