Кубок Александра Овечкина в этом сезоне оспорит рекордное количество команд
Седьмой по счёту розыгрыш международного Кубка Александра Овечкина среди детско-юношеских хоккейных академий станет самым массовым по числу команд за всю историю турнира. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Кубок имени легендарного российского хоккеиста стартует в Подмосковье будет проводиться 2-9 августа. Участниками станут 24 команды из России, Белоруссии и Казахстана. Матчи по традиции примут «Красногорск Арена» им. В. Петрова и «Арена Мытищи» им. В. Шалимова», – рассказали в ведомстве.Как отметили в пресс-службе, Кубок Александра Овечкина уже стал визитной карточкой Московской области и обрёл международный статус. По числу участников, географии команд и организации он является одним из лучших детско-юношеских хоккейных мероприятий в стране.
В прошлом году обладателем Кубка впервые стал московский «Спартак», а самым титулованным клубом за всю историю проведения соревнований оказался московский ЦСКА, который четыре раза подряд выигрывал трофей.
Хоккейный турнир проводится в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».