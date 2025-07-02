В Детском центре подростку спасли едва не выбитый в драке глаз

02 июля 2025, 16:06

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Детского клинического центра им. Л. М. Рошаля в Красногорске спасли зрение подростку с открытой раной глаза. Об этом рассказали в пресс-службе клиники.





17-летний юноша проводил время с друзьями, но в процессе возник спор со случайными прохожими. Завязалась драка. Бригада скорой помощи экстренно доставила мальчика в Детский центр с рваной раной правого века и разрывом ресничного края века.



Врачи выполнили компьютерную томографию, чтобы исключить переломы лицевого скелета и перевели юного пациента в отделение офтальмологии для проведения операции.

«После обработки травмированного участка мы ушили рану микрохирургическими нитями, послойно соединяя мягкие ткани, хрящ и кожу века. Операция длилась 20 минут и прошла успешно. Через пять дней после хирургического вмешательства мы сняли швы», – рассказала врач-офтальмолог ДКЦ Наталья Репина.