Глава Ленинского округа Каторов примет участие в квесте «Город пЕРемен»

20 мая 2026, 15:58

оригинал Станислав Каторов (пресс-служба партии «Единая Россия»

Квест «Город пЕРемен», созданный подмосковными молодогвардейцами для знакомства жителей с выполнением Народной программы «Единой России», пройдёт 23 мая в Видном. Участие в нём примет глава Ленинского округа Станислав Каторов, сообщает пресс-служба партии.





Такой же квест пройдёт 31 мая в Балашихе, а 6 июня — в Королёве. Для выполнения заданий игрокам потребуется совершить настоящее путешествие по городу. Так они смогут своими глазами увидеть отремонтированные соцобъекты и благоустроенные общественные пространства.





«Я тоже планирую участвовать! Собираю команду и приглашаю каждого из вас присоединиться. Будем изучать и открывать наш округ заново. Уверен, это будет не только азартно, но и душевно», — написал Станислав Каторов в своих соцсетях.