Жителям Шатуры рассказали о правилах безопасного отдыха на воде

20 мая 2026, 14:45

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Профилактические беседы, посвящённые правилам безопасного отдыха на воде, провели с жителями Шатуры в преддверии открытия купального сезона работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Спасатели рассказывали любителям пляжей, что вода в подмосковных водоёмах ещё не прогрелась, поэтому купаться в ней опасно из-за риска переохлаждения.





«Разница между температурой воздуха и воды в мае весьма ощутима, организм быстро теряет тепло, что грозит спазмам, судорогам и даже потерей сознания. В зоне особого риска дети, люди с хроническими заболеваниями и пожилые. Поэтому лучше воздерживаться от купания до установления устойчивого тепла», — предупредили эксперты.