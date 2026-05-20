Жителям Шатуры рассказали о правилах безопасного отдыха на воде
Профилактические беседы, посвящённые правилам безопасного отдыха на воде, провели с жителями Шатуры в преддверии открытия купального сезона работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Спасатели рассказывали любителям пляжей, что вода в подмосковных водоёмах ещё не прогрелась, поэтому купаться в ней опасно из-за риска переохлаждения.
«Разница между температурой воздуха и воды в мае весьма ощутима, организм быстро теряет тепло, что грозит спазмам, судорогам и даже потерей сознания. В зоне особого риска дети, люди с хроническими заболеваниями и пожилые. Поэтому лучше воздерживаться от купания до установления устойчивого тепла», — предупредили эксперты.Они также напомнили, что купаться можно исключительно в специально отведённых для этого местах, так как там безопасное дно и дежурят спасатели.