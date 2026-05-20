В Московской области стартовал сезон покоса газонов
В Подмосковье дан старт ежегодному сезону покоса травы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Коммунальщики приступили к работам по содержанию зелёных зон. В первую очередь внимание уделяют придомовым территориям, общественным пространствам и обочинам дорог. С 15 мая уже покосили порядка 8000 территорий региона.
«Согласно установленным стандартам, высота травяного покрова не должна превышать 20 сантиметров на обычных участках и 50 сантиметров – вдоль внутриквартальных и внутридворовых проездов. Ширина полосы кошения от твердого покрытия составляет полтора метра», – пояснили в Минчистоты.
Покос травы проводят утром или вечером с учётом регионального законодательства о соблюдении тишины. Запрет на проведение шумных работ в Подмосковье действует с 22:00-23:00 до 07:00-08:00 в зависимости от дня недели, а также в выходные и праздники.