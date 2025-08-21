В Лыткарине в будущем году завершат строительство мясоперерабатывающего завода
В Подмосковье появится мясоперерабатывающий завод. Построить его планирует компания «Мясная мануфактура Лыткарино», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Проект внесли в реестр региональных инвестиционных проектов. Инвестиции в него превышают 3,4 млрд рублей. Компания рассчитывает создать порядка 300 рабочих мест. Ввод в эксплуатацию намечен на будущий год», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.На новом заводе будут производить сырокопчёную и варёную колбасы, сосиски и паштеты. Проектная мощность производства составит 1260 тонн готовой продукции в месяц.
Подробнее узнать об условиях включения в перечень региональных инвестпроектов можно на инвестиционном портале Московской области.