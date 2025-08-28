В Лыткарине приступили к сносу аварийной пятиэтажки

28 августа 2025, 15:46

Видео: пресс-служба Мособлархитектуры

Пятиэтажный аварийный дом, расположенный по адресу: город Лыткарино, улица Набережная, 6, начали сносить. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Крупнопанельную пятиэтажку на 60 квартир построили в 1962 году. Общая площадь дома составляет около 2,7 тыс. квадратных метров.





«Обследование выявило высокую степень физического и морального износа строительных конструкций. Дом признали аварийным. Жильцов из расположенных там 60 квартир в текущем году расселили», — говорится в сообщении.