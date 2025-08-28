В Лыткарине приступили к сносу аварийной пятиэтажки
Видео: пресс-служба Мособлархитектуры
Пятиэтажный аварийный дом, расположенный по адресу: город Лыткарино, улица Набережная, 6, начали сносить. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Крупнопанельную пятиэтажку на 60 квартир построили в 1962 году. Общая площадь дома составляет около 2,7 тыс. квадратных метров.
«Обследование выявило высокую степень физического и морального износа строительных конструкций. Дом признали аварийным. Жильцов из расположенных там 60 квартир в текущем году расселили», — говорится в сообщении.Завершить снос здания планируют до конца третьего квартала 2025 года.
Всего в округе Лыткарино было выявлено 54 аварийных постройки, самостроев и недостроенных зданий. В настоящее время 39 объектов снесли или достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.