Глава Люберец Волков доложил губернатору Воробьёву об удвоении бюджета города

26 февраля 2026, 16:49

оригинал Андрей Воробьёв и Владимир Волков (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

За последние три года бюджет Люберец вырос почти вдвое. Об этом глава городского округа Владимир Волков рассказал в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.





На встрече обсудили развитие муниципалитета. В приоритете – строительство, капремонт социальных объектов, модернизация системы ЖКХ, создание комфортной городской среды.

«Люберцы – очень важный и большой городской округ. Значимым событием стало его объединение с Дзержинским. Округ живет насыщенной жизнью, поэтому здесь всё имеет особое значение: благоустройство лесопарка «Чемпион» и Наташинского парка, развитие дорожной сети и многие другие направления. Знаю, что вы много встречаетесь и общаетесь с жителями. Расскажите о приоритетных задачах», – попросил губернатор.