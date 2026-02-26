Глава Люберец Волков доложил губернатору Воробьёву об удвоении бюджета города
За последние три года бюджет Люберец вырос почти вдвое. Об этом глава городского округа Владимир Волков рассказал в ходе встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
На встрече обсудили развитие муниципалитета. В приоритете – строительство, капремонт социальных объектов, модернизация системы ЖКХ, создание комфортной городской среды.
«Люберцы – очень важный и большой городской округ. Значимым событием стало его объединение с Дзержинским. Округ живет насыщенной жизнью, поэтому здесь всё имеет особое значение: благоустройство лесопарка «Чемпион» и Наташинского парка, развитие дорожной сети и многие другие направления. Знаю, что вы много встречаетесь и общаетесь с жителями. Расскажите о приоритетных задачах», – попросил губернатор.Как сообщил Волков, за три года бюджет округа практически удвоился. Продолжается рост инвестиций. Только в прошлом году это позволило создать более 3300 рабочих мест.
За последние пять лет в округе реализовали 19 крупных проектов с суммарным объёмом инвестиций 19 млрд рублей. Сейчас в работе – ещё 25 проектов на 125 млрд. Реализация этих проектов позволит создать более 12 000 вакансий.