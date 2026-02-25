Подмосковье продолжит развивать инвестиционные и гуманитарные проекты с Белоруссией

25 февраля 2026, 14:18

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл рабочую встречу с главой администрации президента Белоруссии Дмитрием Крутым и чрезвычайным и полномочным послом в России Юрием Селиверстовым. Темой стало сотрудничество в экономике, науке, образовании, культуре, спорте и других сферах.





В декабре 2023 года подмосковная делегация во главе с Воробьёвым побывала в республике с рабочим визитом. Тогда с президентом Александром Лукашенко была согласована дорожная карта по ключевым совместным проектам.

«Спасибо за тёплый прием, который мы получили, когда посещали Республику Беларусь, встречались с Александром Григорьевичем и правительством. Мы дорожим нашими дружескими, партнёрскими, соседскими отношениями. После нашего визита мы уже участвовали в открытии одного из предприятий. А учителя и директора школ приезжали в Подмосковье знакомиться с нашей образовательной системой. Мы и дальше хотели бы сотрудничать, обмениваться методиками преподавания в школе. Ещё одна тема, которая требует сегодня особого внимания, – профессиональное образование», – сказал Воробьёв.

«Андрей Юрьевич, хочу поблагодарить вас за внимание к нашим отношениям. Московская область много лет остается для нас лидером и по товарообороту, и по экспорту, и по импорту. Нам удалось выстроить устойчивую двустороннюю экономику, основой которой является промышленная кооперация. Уже более 120 компаний с белорусским капиталом работают на территории региона. Ещё десятки компаний находятся в активном взаимодействии», – сказал Крутой.

«С учётом санкций нас и против вас на первый план выходит промышленная кооперация, возможность вместе производить то, что раньше мы закупали за рубежом. Конечно, граждане хотят, чтобы внешние потрясения их не касались. Задача – найти разумный баланс, чтобы обеспечить эту стабильность», – отметил Селиверстов.