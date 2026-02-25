Подмосковье продолжит развивать инвестиционные и гуманитарные проекты с Белоруссией
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл рабочую встречу с главой администрации президента Белоруссии Дмитрием Крутым и чрезвычайным и полномочным послом в России Юрием Селиверстовым. Темой стало сотрудничество в экономике, науке, образовании, культуре, спорте и других сферах.
В декабре 2023 года подмосковная делегация во главе с Воробьёвым побывала в республике с рабочим визитом. Тогда с президентом Александром Лукашенко была согласована дорожная карта по ключевым совместным проектам.
«Спасибо за тёплый прием, который мы получили, когда посещали Республику Беларусь, встречались с Александром Григорьевичем и правительством. Мы дорожим нашими дружескими, партнёрскими, соседскими отношениями. После нашего визита мы уже участвовали в открытии одного из предприятий. А учителя и директора школ приезжали в Подмосковье знакомиться с нашей образовательной системой. Мы и дальше хотели бы сотрудничать, обмениваться методиками преподавания в школе. Ещё одна тема, которая требует сегодня особого внимания, – профессиональное образование», – сказал Воробьёв.Подмосковье занимает лидирующие позиции среди российских регионов по объёму товарооборота, экспорта и импорта с Белоруссией. С 2019 по 2024 годы товарооборот вырос более чем вдвое, превысив семь миллиардов долларов, а за девять месяцев 2025-го показатели увеличились ещё на 30%.
Белоруссия входит в тройку основных внешнеэкономических партнёров Московской области.
«Андрей Юрьевич, хочу поблагодарить вас за внимание к нашим отношениям. Московская область много лет остается для нас лидером и по товарообороту, и по экспорту, и по импорту. Нам удалось выстроить устойчивую двустороннюю экономику, основой которой является промышленная кооперация. Уже более 120 компаний с белорусским капиталом работают на территории региона. Ещё десятки компаний находятся в активном взаимодействии», – сказал Крутой.Он назвал Московскую область регионом номер один для Белоруссии по количеству побратимских связей.
Один из реализованных совместных проектов – завод по производству волоконно-оптического кабеля «Белтелекабель» в Воскресенске. Московская область выделила земельный участок без торгов, предоставила льготный заём, промышленную ипотеку. Предприятие уже вышло на полную мощность и каждый месяц выпускает более 1300 километров кабеля.
Другой проект – строительство Белорусской цементной компанией производственно-логистического комплекса по выпуску, хранению и отгрузке бетона, строительных смесей и железобетонных изделий. Для этого в Наро-Фоминском округе подобрали земельный участок и оформляют ещё два для размещения всех производственных мощностей. В ближайшее время инвестор начнёт строительство.
Мытищинский «Метровагонмаш» поставил в прошлом году Минскому метро 20 современных вагонов метро «Минск 2024», а в этом планирует поставить ещё 15.
«Коломенский завод» создаёт двигатели для опытно-промышленной партии БЕЛАЗов грузоподъёмностью 220 тонн. Ногинский завод топливной аппаратуры отправляет на Минский моторный завод продукцию, которая применяется в создании сельскохозяйственных машин, в том числе тракторов «Беларус». А Могилёвлифтмаш поставил в Подмосковье более 100 лифтов.
«С учётом санкций нас и против вас на первый план выходит промышленная кооперация, возможность вместе производить то, что раньше мы закупали за рубежом. Конечно, граждане хотят, чтобы внешние потрясения их не касались. Задача – найти разумный баланс, чтобы обеспечить эту стабильность», – отметил Селиверстов.В сфере науки Объединённый институт ядерных исследований в Дубне сотрудничает с 22 научными учреждениями Белоруссии. А белорусские учёные участвуют в мегасайенс-проекте NICA.
Развивается и гуманитарное сотрудничество. Регулярно проводятся международные встречи школьников, игры и форумы.
В области образования заключено 60 договоров между 18 колледжами и вузами Подмосковья с белорусскими учебными заведениями. Проведено 19 международных мероприятий – конференций, круглых столов, олимпиад и стажировок. Делегация Белоруссии участвовали в фестивалях и спортивных соревнованиях в Московской области.