В Подмосковье обмениваться лучшими практиками приехала делегация ЯНАО
Делегация Ямало-Ненецкого автономного округа приехала в Подмосковье для обмена лучшими практиками. Её возглавил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Гостей познакомили с работой Центра управления регионом, Инфоцентра, ИИ-проектами. Помимо этого, они оценят работу сервисов в сфере строительства, услышат о трансформации ЖКХ Московской области.
«Мы рады приветствовать вашу большую, дружную, профессиональную команду. Всегда вызывают уважение люди, которые ищут что-то новое. Мы постарались подготовить программу так, чтобы каждому было интересно. С удовольствием будем перенимать ваши наработки, опыт и обязательно приедем с ответным визитом», – пообещал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он подчеркнул, что эффективность, рачительное отношение к ресурсам очень важны, как и своевременное оказание услуг – начиная уборкой снега, заканчивая парками и новыми школами.
«Указы президента для нас с вами являются ориентиром. В большом регионе с населением более девяти миллионов человек наша задача – максимально автоматизировать процессы в сфере безопасности дорожного движения, благоустройства, модернизации ЖКХ. И искусственный интеллект здесь приходит на помощь. У нас в этом году уже 67 проектов завязаны на использование ИИ», – отметил губернатор.Центр управления регионом открыли в Подмосковье в конце 2018 года. По поручению президента эта практика была распространена на все регионы страны. Сегодня ЦУР – это 80 специалистов, которые представляют 20 подмосковных ведомств.
В систему стекаются сообщения от жителей из разных источников – с портала «Решаем проблемы вместе», горячей линии губернатора, из соцсетей, общественной приёмной, сайтов ведомств и органов местного самоуправления. Все обращения модерируют и оперативно направляют с ответственным исполнителям в ведомстве, муниципалитете или учреждении, исключая бюрократию. Срок рассмотрения каждого обращения – до восьми дней. За время работы центра успешно решено около 11 миллионов проблем, с которыми обращались жители.
Гостям также рассказали, как работает Информационный центр, созданный в начале 2023-го года. Он координирует работу пресс-служб подмосковных ведомств, администраций округов, областных и муниципальных СМИ. Туда стекается вся информация из социальных медиа. Ни один вопрос не остаётся без внимания.
«Московская область – один из передовых регионов по многим управленческим практикам, всем ключевым направлениям социально-экономического развития. В сфере современных информационных решений, развития искусственного интеллекта у вас точно есть чему поучиться. По многим направлениям вы – первые в стране. Поэтому сегодня в Подмосковье приехала команда более чем из 30 руководителей всех ключевых направлений. С удовольствием познакомимся со всеми практиками Московской области», – сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.Гостям рассказали о внедрении искусственного интеллекта в самые разные сферы. В Подмосковье реализуют 67 ИИ-проектов, 15 – в планах на этот год.
За четыре года экономический эффект от использования ИИ-технологий уже превысил 2,5 млрд рублей.
Делегация ЯНАО также посетит Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» в Подольске, Детский центр им. Л.М. Рошаля в Красногорске, Технолицей им. В.И. Долгих, «Мытищинскую теплосеть», государственный историко-художественный музей «Новый Иерусалим» и многое другое.