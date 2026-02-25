В Подмосковье обмениваться лучшими практиками приехала делегация ЯНАО

25 февраля 2026, 17:11

Делегация Ямало-Ненецкого автономного округа приехала в Подмосковье для обмена лучшими практиками. Её возглавил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.





Гостей познакомили с работой Центра управления регионом, Инфоцентра, ИИ-проектами. Помимо этого, они оценят работу сервисов в сфере строительства, услышат о трансформации ЖКХ Московской области.

«Мы рады приветствовать вашу большую, дружную, профессиональную команду. Всегда вызывают уважение люди, которые ищут что-то новое. Мы постарались подготовить программу так, чтобы каждому было интересно. С удовольствием будем перенимать ваши наработки, опыт и обязательно приедем с ответным визитом», – пообещал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Указы президента для нас с вами являются ориентиром. В большом регионе с населением более девяти миллионов человек наша задача – максимально автоматизировать процессы в сфере безопасности дорожного движения, благоустройства, модернизации ЖКХ. И искусственный интеллект здесь приходит на помощь. У нас в этом году уже 67 проектов завязаны на использование ИИ», – отметил губернатор.

«Московская область – один из передовых регионов по многим управленческим практикам, всем ключевым направлениям социально-экономического развития. В сфере современных информационных решений, развития искусственного интеллекта у вас точно есть чему поучиться. По многим направлениям вы – первые в стране. Поэтому сегодня в Подмосковье приехала команда более чем из 30 руководителей всех ключевых направлений. С удовольствием познакомимся со всеми практиками Московской области», – сказал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.