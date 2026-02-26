Между станциями метро «Рублёво-Архангельское» и «Липовая Роща» проложили тоннели
Прокладку тоннелей завершили между станциями «Рублёво-Архангельское» и «Липовая Роща» Рублёво-Архангельской линии метро. Об этом написал губернатор Московской области Андрей Воробьёв на своём канале в мессенджере МАХ.
Тоннели продолжили под Москвой-рекой и Новорижским шоссе, их протяжённость составляет 2,4 и 2,3 километра.
«Прокладка тоннелей — это огромный труд инженеров и строителей. Теперь на объекте могут приступить к внутренним работам», — отметил Андрей Воробьёв.Станцию «Липовая Роща», которая расположена на территории Красногорска, планируют открыть для пассажиров в 2027 году.
Рядом со станцией построят транспортно-пересадочный узел. Кроме того, с её запуском поменяют схемы движения некоторых автобусов, чтобы людям было удобнее добираться до метро.