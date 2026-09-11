Глава Люберец Волков ответил на вопросы юных журналистов

11 сентября 2026, 18:45

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

В Люберцах продолжается ХХ Медианеделя – событие, которое уже почти три десятилетия объединяет журналистов, представителей власти и жителей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.





Глава муниципалитета Владимир Волков ответил на вопросы юных журналистов – студентов молодёжного движения «СОЛЬ». На встрече обсудили такие темы, как перспективы развития Люберец и специфика профессии журналиста.

«Открытый диалог с молодёжью позволяет лучше понимать, что волнует новое поколение и в правильном ли направлении двигается развитие города. Приятно, что юные люберчане пытливы, неравнодушны и искренне любят свою малую родину. Будущее округа в надёжных руках. Спасибо за интересную беседу, ребята», – сказал Волков.