Учитель информатики из Люберец Липатова стала лауреатом губернаторской премии

08 сентября 2026, 18:25

Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Учительница информатики гимназии № 6 «Интерес» городского округа Люберцы Ольга Липатова стала лауреатом премии губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





Липатова выступала в номинации «Лучший учитель информатики и информационно-коммуникационных технологий». Конкурс проводится в Подмосковье каждый год и объединяет лучших учителей региона.

«Эта престижная награда – заслуженное признание высочайшего профессионализма Ольги Валерьевны и её огромного вклада в будущее наших детей. От всей души желаю покорения новых профессиональных вершин и талантливых учеников», – сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.