Учитель информатики из Люберец Липатова стала лауреатом губернаторской премии
Учительница информатики гимназии № 6 «Интерес» городского округа Люберцы Ольга Липатова стала лауреатом премии губернатора Московской области «Лучший учитель-предметник и лучший учитель начальных классов». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Липатова выступала в номинации «Лучший учитель информатики и информационно-коммуникационных технологий». Конкурс проводится в Подмосковье каждый год и объединяет лучших учителей региона.
«Эта престижная награда – заслуженное признание высочайшего профессионализма Ольги Валерьевны и её огромного вклада в будущее наших детей. От всей души желаю покорения новых профессиональных вершин и талантливых учеников», – сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.Как напомнили в администрации, по итогам прошлого учебного года в десятку сильнейших школ Подмосковья вошли сразу три образовательных учреждения округа. Это гимназия №41, гимназия №16 «Интерес» и гимназия №56.