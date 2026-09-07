В Люберцах на Дне города установили рекорд мира по сценическому экстриму
Сибирский силач Полад Мусаев установил рекорда мира во время мультиспортивного фестиваля «Богатырские игры. Люберцы-2026». Он был посвящён Дню города и прошёл в Центральном парке, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Мусаев специально приехал в Люберцы, чтобы подарить жителям рекордное мега-шоу.
«За шесть минут 22 секунды он связал узел из двух рифлёных стальных арматур длиной 1000 миллиметров диаметром 12 мм, сломал пять стальных саморезов длиной 400 миллиметров диаметром 12 миллиметров, а также деформировал ударами кулака пять рифлёных стальных арматур длиной 300 миллиметров и диаметром 8 миллиметров», – сообщил организатор фестиваля, рекордсмен из Люберец Сергей Агаджанян.
На фестивале прошли показательные выступления и мастер-классы по тяжёлой атлетике и армрестлингу от отделения тяжёлой атлетики СШОР Люберец, а также турнир по силовому экстриму всероссийского уровня. В нём участвовали девять сильнейших спортсменов из пяти регионов России – Москвы и Подмосковья, Липецка, Ленинградской и Тульской областей.
В ходе «Богатырских игр» прошли викторины для зрителей и показательные выступления многократного рекордсмена мира по силовым номерам Сергея Агаджаняна по прозвищу «Русский Халк», а также его коллеги – рекордсмена Сергея Буганова.