Самбисты из Люберец завоевали семь медалей на всероссийском турнире
Две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Люберец на всероссийских соревнованиях «Кубок пяти морей». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Турнир проходил в Астрахани. В нём приняли участие 165 атлетов из 23 российских регионов.
«Наши самбисты дали хороший старт сезону, завоевав семь медалей. Поздравляю ребят с успешным выездом», — сказал вице-президент Федерации самбо Московской области, директор спортшколы олимпийского резерва по борьбе самбо и дзюдо «Союз» Виктор Худяков.На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Луиза Ахсарова и Виктор Тулукин. Второе место заняли Алина Алексеева, София Манохина, Виктория Соломина и Амир Хидиров. А бронзовую награду получила Анна Лобан.