Самбисты из Люберец завоевали семь медалей на всероссийском турнире

11 сентября 2026, 14:22

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Люберец на всероссийских соревнованиях «Кубок пяти морей». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Турнир проходил в Астрахани. В нём приняли участие 165 атлетов из 23 российских регионов.





«Наши самбисты дали хороший старт сезону, завоевав семь медалей. Поздравляю ребят с успешным выездом», — сказал вице-президент Федерации самбо Московской области, директор спортшколы олимпийского резерва по борьбе самбо и дзюдо «Союз» Виктор Худяков.