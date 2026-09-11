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Самбисты из Люберец завоевали семь медалей на всероссийском турнире

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

Две золотые, четыре серебряные и одну бронзовую медаль завоевали спортсмены из Люберец на всероссийских соревнованиях «Кубок пяти морей». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Турнир проходил в Астрахани. В нём приняли участие 165 атлетов из 23 российских регионов.

«Наши самбисты дали хороший старт сезону, завоевав семь медалей. Поздравляю ребят с успешным выездом», — сказал вице-президент Федерации самбо Московской области, директор спортшколы олимпийского резерва по борьбе самбо и дзюдо «Союз» Виктор Худяков.
На высшую ступень пьедестала почёта поднялись Луиза Ахсарова и Виктор Тулукин. Второе место заняли Алина Алексеева, София Манохина, Виктория Соломина и Амир Хидиров. А бронзовую награду получила Анна Лобан.
Лев Каштанов

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