Глава Минэнерго Подмосковья Воропанов почтил память военных энергетиков

09 мая 2026, 14:11

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Мемориал «Рубеж обороны Москвы» в деревне Нефедьево округа Красногорск, посвящённый подвигу энергетиков, которые осенью 1941 года участвовали в строительстве электрозаграждений на подступах к столице, посетил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Воропанов возложил цветы к мемориалу и напомнил про героический труд людей, в честь которых установлен памятник.





«В годы Великой Отечественной войны энергетики обеспечивали работу железных дорог, госпиталей, заводов, восстанавливали подачу электричества, работали под бомбёжками, делали всё, чтобы страна продолжала жить и бороться», — сказал Воропанов.