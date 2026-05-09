Глава Минэнерго Подмосковья Воропанов почтил память военных энергетиков

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Мемориал «Рубеж обороны Москвы» в деревне Нефедьево округа Красногорск, посвящённый подвигу энергетиков, которые осенью 1941 года участвовали в строительстве электрозаграждений на подступах к столице, посетил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Воропанов возложил цветы к мемориалу и напомнил про героический труд людей, в честь которых установлен памятник.

«В годы Великой Отечественной войны энергетики обеспечивали работу железных дорог, госпиталей, заводов, восстанавливали подачу электричества, работали под бомбёжками, делали всё, чтобы страна продолжала жить и бороться», — сказал Воропанов.
Он добавил, что новым поколениям необходимо помнить о подвиге, который совершили их предки.
Лев Каштанов

