В Бронницах поздравили 103-летнего ветерана Великой Отечественной войны
Почётную жительницу Бронниц, ветерана Великой Отечественной войны Валентину Васильевну Копосову, которой в прошлом году исполнилось 103 года, поздравил с Днём Победы глава округа Дмитрий Лысенков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Валентина Васильевна родилась в Бронницах. На фронт её призвали телеграфисткой. Она служила в составе 3-й ударной Армии и дошла до Берлина.
«Дмитрий Лысенков поздравил ветерана с Днем Победы, пожелал крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет в окружении родных и близких», — говорится в сообщении.Ветеран неоднократно посещала Кремль, участвовала в парадах на Красной площади и была на приёме у президента России Владимира Путина.
