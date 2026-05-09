В Бронницах поздравили 103-летнего ветерана Великой Отечественной войны

Фото: пресс-служба администрации г.о. Бронницы

Почётную жительницу Бронниц, ветерана Великой Отечественной войны Валентину Васильевну Копосову, которой в прошлом году исполнилось 103 года, поздравил с Днём Победы глава округа Дмитрий Лысенков. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Валентина Васильевна родилась в Бронницах. На фронт её призвали телеграфисткой. Она служила в составе 3-й ударной Армии и дошла до Берлина.

«Дмитрий Лысенков поздравил ветерана с Днем Победы, пожелал крепкого здоровья, бодрости духа и долгих лет в окружении родных и близких», — говорится в сообщении.
Ветеран неоднократно посещала Кремль, участвовала в парадах на Красной площади и была на приёме у президента России Владимира Путина.

Лев Каштанов

