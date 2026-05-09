Клинские спортсмены-любители устроили девятикилометровый праздничный забег

09 мая 2026, 12:20

Девятикилометровый забег в честь 9 Мая провели спортсмены-любители в округе Клин. Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС Подмосковье Валентина Максимова.





Участниками спортивно-патриотической акции стали 25 человек. Маршрут начался в Сестрорецком парке и включал места, связанные с Великой Отечественной войной. Бегуны возложили цветы у дома, где жил легендарный лётчик Виктор Талалихин, к памятнику «Пушка-гаубица» на Ленинградском шоссе, к мемориалу в микрорайоне Майданово и пр.





«Праздничный пробег в Клину проходит уже в четвёртый раз. Раньше у меня не получалось в нём участвовать из-за работы, но этом году всё сложилось. Благодарю организаторов за такую возможность», — рассказала участница акции Татьяна Бауэр.