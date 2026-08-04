Глава Минсельхозпрода Подмосковья Мосин примет участие в агрозабеге
Спортивно-сельскохозяйственный агрозабег проведут в пятницу, 7 августа, в деревне Бунятино Дмитровского округа в рамках Дня поля Московской области. На старт в числе прочих участников выйдет министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Виталий Мосин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
День поля — масштабное мероприятие, включающее деловые встречи, выставки сельскохозяйственной техники и семенного материала культивируемых растений, а также ярмарку с дегустацией, выступления артистов и прочие развлечения.
«Московская область — это про сельское хозяйство, здоровый образ жизни, движение и активное общество. А значит, самое время объединить спорт и аграрную тему», — отметил Мосин.Агрозабег начнётся в 17:30. Дистанция составляет пять километров. Участие бесплатное, но потребуется справка от врача. Регистрация открыта по ссылке.