Представители Подольска вышли в финал всероссийского фестиваля лоскутной моды

04 августа 2026, 09:16

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Участницы кружка «Мода из народа» при Дворце молодёжи Подольска и их руководительница Нелли Хисматулина прошли в финал всероссийского фестиваля лоскутной моды «Шили-были и носили». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Высокой оценки жюри заслужила представленная подольчанками коллекция «Весна. Родом из народов». При изготовлении моделей использовались техники плетения, вязания и пошива, с помощью которых изготовлялась традиционная одежда у разных народов России.





«Наши девушки и педагог проделали огромную работу, чтобы достойно представить Подольск на таком высоком уровне», — отметили представители Дворца молодёжи.