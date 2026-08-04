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Представители Подольска вышли в финал всероссийского фестиваля лоскутной моды

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Участницы кружка «Мода из народа» при Дворце молодёжи Подольска и их руководительница Нелли Хисматулина прошли в финал всероссийского фестиваля лоскутной моды «Шили-были и носили». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.



Высокой оценки жюри заслужила представленная подольчанками коллекция «Весна. Родом из народов». При изготовлении моделей использовались техники плетения, вязания и пошива, с помощью которых изготовлялась традиционная одежда у разных народов России.

«Наши девушки и педагог проделали огромную работу, чтобы достойно представить Подольск на таком высоком уровне», — отметили представители Дворца молодёжи.
Финал конкурса будет проходить в Рязани с 21 по 23 августа.
Лев Каштанов

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