Воробьев уточнил информацию о пострадавших при атаке БПЛА

04 августа 2026, 09:30

Воробьев: число пострадавших при атаке БПЛА на Чеховский округ достигло 10

оригинал Фото: iStock/bbsferrari

Число пострадавших при атаке беспилотников в промзоне Новоселок в Чеховском округе выросло до 10 человек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.





Шесть пострадавших находятся в Чеховской больнице, двое — в медучреждениях Серпухова и Подольска, еще двое после осмотра врачей отказались от госпитализации. Состояние семи человек оценивается как средней тяжести, одного — как тяжелое.



У пострадавших диагностировали осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, повреждения мягких тканей и грудной клетки. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления», — написал глава региона.