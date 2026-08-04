Воробьев уточнил информацию о пострадавших при атаке БПЛА
Воробьев: число пострадавших при атаке БПЛА на Чеховский округ достигло 10
Число пострадавших при атаке беспилотников в промзоне Новоселок в Чеховском округе выросло до 10 человек. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.
Шесть пострадавших находятся в Чеховской больнице, двое — в медучреждениях Серпухова и Подольска, еще двое после осмотра врачей отказались от госпитализации. Состояние семи человек оценивается как средней тяжести, одного — как тяжелое.
У пострадавших диагностировали осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, повреждения мягких тканей и грудной клетки. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
«Желаю всем пострадавшим скорейшего выздоровления», — написал глава региона.Ранее он сообщал о пяти погибших и шести пострадавших.