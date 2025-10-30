Глава муниципалитета Мужальских наградил лучших ступинских волонтёров
Руководитель городского округа Ступино Сергей Мужальских поздравил добровольцев с Днём волонтёра Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Президент объявил 2025-й Годом защитника Отчества. Добровольцы играют жизненно важную роль в поддержке наших защитников. Благодарю за вашу неоценимую и важную работу, сердечное отношение к людям. Желаю успехов и благополучия! Приятно видеть, что молодое поколение активно вовлечено в это значимое дело и помогает не только жителям нашего округа, но и всей области и страны», – сказал Мужальских.Он добавил, что все находящиеся в зоне СВО нуждаются в поддержке и помощи.
«Вы заботитесь не только о военнослужащих, но и об их близких. Волонтёрский штаб, открытый на базе Центра «Армеец», с 2022 года активно организует сбор и отправку гуманитарной помощи. Волонтёры плетут маскировочные сети, изготавливают тактические носилки, окопные свечи, сублимированные супы и многое другое», – отметил Сергей Мужальских.
Руководитель муниципалитета рассказал о работе местного отделения Ассоциации ветеранов СВО и ступинского филиала фонда «Защитники Отечества». Он напомнил, что Ступино носит почётное звание «Город трудовой доблести» и подчеркнул, что и сегодня жители проявляют героизм на фронте.
Лучшим представителям волонтёрского движения округа Мужальских вручил благодарственные письма. Встреча завершилась совместным фотографированием.
По данным администрации, всего в округе – свыше тысячи волонтёров. Активно развиваются такие новые направления добровольчества, как экология, донорство, медиа и событийное волонтёрство.
В этом году ступинские волонтёры участвовали в Международном форуме «Родина Победы» в Волгограде, молодёжной акции памяти городов-побратимов России и Белоруссии, посвящённой 80-летию Великой Победы, организации Международного музыкального конкурса «Интервидение» и других мероприятиях.